Мнение: Кадровик Озона против спецоперации, запрет радужной пропаганды и эволюция ЛГБТКИА+

1. Наталия Слобожан, бывший старший кадровик из компании Озон, заявила, что не берёт на работу тех, кто поддерживает Спецоперацию. Тех, кто поддерживает американцев и борется с «режимом», берёт охотно. А тех, кто поддерживает Россию — не берёт. Вот скриншоты её реплик (в оригинале она их уже удалила): ссылка 1, ссылка 2.

Напомню, Озон получает поддержку от государства (пример). Мне кажется нелепой ситуация, когда компания выросла в России, работает в России, зарабатывает деньги в России, но при этом открыто и деятельно занимает сторону наших врагов.

Конечно, следовало бы счесть это эксцессом исполнителя, так как сейчас в любой крупной фирме можно найти хотя бы нескольких пособников США, закон больших чисел. Проблема в том, что госпожа Слобожан прямо заявила, что дискриминация патриотов — не её личная инициатива, а «политика компании».

Сегодня Виктор Мараховский указал на проблему в своём блоге (ссылка), и Озон немедленно отреагировал, заявив, что госпожа Слобожан у них не работает, недавно уволилась (ссылка). Это несколько усложняет дело. Во-первых, непонятно, про какую именно компанию говорила сотрудница отдела кадров — или всё же про Озон (тогда инцидент с отказом патриоту был до её увольнения), или уже про новую компанию. И если про новую компанию, тогда надо непременно выяснить, что же это за фирма, в которой «политика компании» запрещает брать на работу нормальных граждан.

Мне кажется, тут надо разбираться до упора. Дело очень важное, так как кадры решают всё. Один пособник США, окопавшийся в отделе кадров, может постепенно заразить весь коллектив. Пожалуй, хуже только пособники США на позициях преподавателей вузов и школьных учителей.

2. В Госдуме предложили расширить запрет на нетрадиционную пропаганду, чтобы защитить от её последствий не только детей и подростков, но и взрослых. Вот как объясняют это авторы законопроекта (ссылка):



Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей давно был необходим. Такое мнение высказала соавтор законопроекта, депутат Госдумы Яна Лантратова. В беседе с «Лентой.ру» она также объяснила суть инициативы, внесенной на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

По мнению Яны Лантратовой, популяризация ЛГБТ-отношений и отрицание семейных ценностей не должно демонстрироваться публично. <…>

«Уже давно назрела эта необходимость. Некоторое время назад в Государственной Думе мы обсуждали ещё один вопрос: если у нас есть запрет пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, то запрета пропаганды среди взрослых нет», – Яна Лантратова, депутат Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пропаганда нетрадиционных ценностей «имеет не меньшую степень опасности для развития российского общества», чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

3. Виктор Мараховский рассказывает, как эволюционировала повестка идеологии ЛГБТКИА+ на Западе (ссылка):



На первом этапе агитаторы вопили, что «некоторые люди просто рождаются такими, поэтому нельзя им отказывать в любви и человеческом достоинстве».

На втором этапе агитаторы вопили, что «нельзя насильно подвергать детей и подростков коррекции ориентации, это невозможно и травмирует их».

На третьем этапе агитаторы вопили, что детям совершенно необходимо знать о всей палитре сексуальных идентичностей, потому что любое упоминание гетеросексуальности как нормы травмирует тех, кто вне её.

Мы находимся на четвёртом этапе — когда детей можно агитировать быть всем, кроме гетеросексуалов. Если их агитировать быть не гетеросексуалами, то это не травмирует, это открытие-в-себе свободы. Их травмирует только сообщение о том, что биологическая норма есть норма.