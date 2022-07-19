Вратарь “Зенита”, назвал свой переход в “Зенит” серьезным вызовом

“Я перешел в “Зенит”, потому что я очень счастлив. Я хочу доказать, на что способен. Это важный шаг в моей жизни. Серьезный вызов. Я хочу выиграть там трофеи”, – заявил Иван в интервью “Зенит-ТВ”.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юрия Альберто на двух игроков “Коринтианса” – вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Куарежма был переведен в “Коринтианс” в январе 2022 года. Куарежма был вратарем клуба и пропустил два гола в трех матчах. Он также провел один гол.

Ранее Иван рассказывал о том, как его встретили в Санкт-Петербурге.