 

Вратарь “Зенита”, назвал свой переход в “Зенит” серьезным вызовом

19.07.2022, 21:15, Разное
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“Я перешел в “Зенит”, потому что я очень счастлив. Я хочу доказать, на что способен. Это важный шаг в моей жизни. Серьезный вызов. Я хочу выиграть там трофеи”, – заявил Иван в интервью “Зенит-ТВ”.
29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юрия Альберто на двух игроков “Коринтианса” – вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Куарежма был переведен в “Коринтианс” в январе 2022 года. Куарежма был вратарем клуба и пропустил два гола в трех матчах. Он также провел один гол.

Ранее Иван рассказывал о том, как его встретили в Санкт-Петербурге.



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