 

Мэр Лондона назвал ситуацию с пожарами в городе критической из-за необычной жары

19.07.2022, 21:15, Разное
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Садик Хан, мэр Лондона, назвал ситуацию с пожарами в городе критической на фоне необычной жары.
В понедельник и вторник в Великобритании установилась рекордная жара. Это привело к тому, что в стране впервые в истории был объявлен красный уровень тревоги. Во вторник в аэропорту Хитроу температура воздуха достигла 40 градусов, побив рекорд.

“Это крайне важно: Пожарная служба Лондона испытывает огромную нагрузку. “Пожалуйста, будьте осторожны”, – написал мэр через Twitter.

Пожарная служба Лондона объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом числа пожаров. Sky News сообщает, что на данный момент в Лондоне пожарные бригады борются с 10 пожарами.

По данным телеканала, предполагается, что пожар начался в поле рядом с жилым комплексом и распространился на хозяйственные постройки и дома. Согласно сообщению, на тушение пожара было направлено пятнадцать пожарных подразделений. Жителей близлежащих домов попросили закрыть двери и окна и проявлять крайнюю осторожность.

Sky News также отметил, что опасная ситуация сложилась в Дартфорде и Эшфорде в графстве Кент, расположенном на юго-востоке страны. Пламя быстро поглотило длинный ряд и несколько автомобилей, находившихся поблизости. В репортаже говорится, что пожарным пришлось тушить огонь на кукурузном поле на Shirehall Road в Дартфорде.

Высокая температура вызвала рост числа пожаров и других происшествий. Был подожжен военный полигон, а британская база ВВС Кранвелл в Линкольншире была закрыта из-за размягченного покрытия взлетно-посадочной полосы.

На востоке Англии пожарные команды потушили более 50 пожаров, которые горели в течение нескольких недель. Крупная дорога также пострадала от жары, которая вызвала плавление асфальта.



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