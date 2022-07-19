В северной Аттике вспыхнули сильные лесные пожары

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.

Следует отметить, что в тушении пожара задействованы 11 самолетов и пять вертолетов, а также 78 спасателей (в том числе 28 румынских пожарных) и 22 автомобиля.

Помощь также оказывает большое количество добровольцев из местных муниципалитетов и пожарных.

Жители афинских кварталов были эвакуированы после лесных пожаров в Вуле и Глифаде 4 июня.