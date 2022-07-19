 

Вторжение пришельцев? Соперница Кати Лель изрисовала кругами подмосковные поля

19.07.2022, 21:08, Разное
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Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стало происхождение необычных рисунков на поле в Рыбинском районе Подмосковья. По словам очевидцев, круги были обнаружены утром, ранее такого в их районе замечено не было.

Местные жители выдвинули различные теории, вплоть до вмешательства инопланетных существ и их причастности к рисункам. Также их происхождение объясняли влиянием ветра, микросмерчей и микроторнадо. Тем не менее, подобных катаклизмов, по словам метеорологов, в те дни замечено не было. Более того, за ночь до этого в небе жители обнаружили неопознанный летающий объект, который удалось заснять на камеру телефона.

В конечном итоге загадочные круги на полях оказались ничем иным как перфомансом от блогера Sasha Belair. Стоит отметить, что таким образом певица встала в одну линейку с артисткой Катей Лель, которая верит в пришельцев и активно пропагандирует теорию существования внеземных цивилизаций.



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