Финалисты «Большой перемены» придумали новые миры и туристические маршруты по России

В финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» участники защитили кейсы, в которых создавали новые миры без взрослых, а также разрабатывали туристические маршруты для России.

«Тема этого финала – сообщества. Детские сообщества – это очень серьезная и значимая тема, это поле, на котором ребята могут попробовать прожить большую социальную жизнь. Именно поэтому на финале мы предложили ученикам 5-7 классов создать новые миры, куда они словно внезапно перенеслись и куда не могут попасть взрослые», – объяснила методолог оценки Всероссийского конкурса «Большая перемена» Елена Колнебенева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Методолог рассказала, что детские миры построены по модели взрослого – здесь тоже нужно добывать ресурсы. Валютой являются смайлики – символы улыбок, которые ребята зарабатывали с помощью выполнения небольших конкурсных испытаний. Команды могли осваивать одну из шести территорий, на которых развиваются их способности – управление миром, обеспечение, коммуникации, знания, навыки и творчество. Елена Колбенева отметила, что ребята придумали свои ценности и законы, по которым существует их мир.

«Главная идея детских и общественных движений – научить детей хорошо общаться, быть открытыми друг к другу, помогать. Конкурс «Большая перемена», на мой взгляд, очень хорошо справляется с этой задачей. Одна из самых больших ценностей здесь – это обретение друзей, новые связи и вот такие счастливые детские улыбки», – добавила она.

Дамир Насибуллин из Казани рассказал, как его команда справилась с кейсовым заданием. «У нас довольно часто менялись роли в команде. Когда нам огласили, что нам нужно найти себе союзников, чтобы у нас был объединенный мир, мы бегали, искали, смотрели, у кого лучше, с кем нам будет выгоднее заключить контракты. И мы назвались Союзом Юных Республик», – рассказал школьник.

Артем Бусыгин из села Пелобок Иркутской области отметил, что для него большая честь представлять свое село на таком масштабном конкурсе. «На «Большой перемене» можно проявить себя во всех направлениях, узнать что-то новое, подружиться с ребятами, побывать в «Артеке», выиграть путешествие по всей России», – рассказал Артем.

Команды международного трека «Большой перемены» в рамках конкурсных испытаний разрабатывали туристические маршруты по России.

Анна Кравчук из Киргизии вместе с командой для решения своего кейса выбрали путешествие в Сочи. Школьница отметила, что очень хотела бы побывать в этом городе, в Санкт-Петербурге и на Алтае. Она также сказала, что мечтает познакомиться с Владимиром Путиным.

«Нам нужно было придумать такой маршрут, чтобы туристу было максимально весело и интересно. Это очень интересное задание, особенно потому, что все мы из разных стран, и мало кто сам путешествовал по России. А тут нам удалось получше познакомиться с Россией», – рассказала финалистка из Армении Мэри Адиан.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

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