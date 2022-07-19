 

Путин, Раиси и Эрдоган в Тегеране начали встречу астанинской «тройки»

19.07.2022, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.

Лидеры вышли в фойе для традиционной церемонии фотографирования. После этого они направятся в зал переговоров и начнут обсуждение, передает ТАСС.

Встречу президентов РФ, Ирана и Турции планировалось провести в исламской республике еще в 2020 году, но мероприятие много раз переносилось из-за пандемии коронавируса. Неоднократно вставал вопрос о возможности сокращения формата до видеоконференции.

Ранее во вторник президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели встречу в Тегеране.

Также президент РФ Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», провел двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09.20 / Итальянские ученые выяснили, откуда берутся ночные кошмары

14.09.21 / Блинкен о выводе американских войск из Афганистана: Байден выполнял соглашение, унаследованное от Трампа

29.10.20 / Партия Труханова срывает подсчет голосов в Одесский горсовет – политолог Таран

15.03.21 / Долги по компенсациям за перевозки льготных пассажиров достигают 2 млрд грн

14.07.21 / Умер конструктор первого советского боевого самолета четвертого поколения

13.10.20 / В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

18.04.21 / Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС

07.02.21 / На каждый выстрел на Донбассе нужно отвечать выстрелом – Кравчук

16.10.20 / Война: Турция может ввести войска на Кавказ по договору с Лениным

25.06.20 / Цена поставок российского газа в Китай в апреле снизилась на 10%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика