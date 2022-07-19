Путин, Раиси и Эрдоган в Тегеране начали встречу астанинской «тройки»
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Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.
Лидеры вышли в фойе для традиционной церемонии фотографирования. После этого они направятся в зал переговоров и начнут обсуждение, передает ТАСС.
Встречу президентов РФ, Ирана и Турции планировалось провести в исламской республике еще в 2020 году, но мероприятие много раз переносилось из-за пандемии коронавируса. Неоднократно вставал вопрос о возможности сокращения формата до видеоконференции.
Ранее во вторник президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели встречу в Тегеране.
Также президент РФ Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», провел двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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