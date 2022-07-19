 

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии данных о большей заразности подвида COVID «кентавр»

19.07.2022, 21:05, Новости дня
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Официальных данных о том, что подвид COVID-19 «кентавр» более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет. Официальных данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов», – сказала Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24», информирует РИА «Новости».

В свою очередь академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский заявил, что пока трудно сказать, будет ли у «кентавра» массовое распространение или он даст лишь небольшие вспышки.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в Москве выявили пять человек, которые заболели подвидом COVID-19 «кентавр», который относится к подварианту штамма «омикрон». Отмечается, что у всех пятерых граждан заболевание протекает легко.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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