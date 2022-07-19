Мнение: Письмо: “Покочевничать и осесть”

Давайте предметней о том, что такое неуважение и как от неуважения падает СЗ.

cryphe

Эволюция, здравствуйте!

Спасибо за ваши посты! Читал вас какое-то время 6-7 лет назад после расставания (рид-онли), чему-то научился, но возвращаюсь в похожих обстоятельствах с надеждой исправить пробелы, которые тогда упустил. И с надеждой на комментарий к истории 🙂

(Скорее всего это обычный стиль общения автора. Он и женщинам своим сообщает, что интерес его умеренный и очень конкретный, а то вдруг возомнят о себе чего. Что это за баг и как этот баг приводит к падению СЗ, даже если она была 0?)

Тот разрыв, что привел меня сюда в прошлый раз, на моей стороне был чудовищно заострен уймой иллюзий, от которых постепенно получилось избавиться. Потом у меня были пятилетние отношения, спокойные и уважительные, которые так же спокойно и уважительно закончились, хотя могли бы продолжаться еще долго, если бы не интерес жены к другому человеку. Было грустно, но обошлось без драмы: помогла моя усталость от нашей разницы в интересах и взглядах на будущее. Но сам процесс расставания занял несколько месяцев и тоже вызвал некоторую усталость.

(Отношения были тухлые и жена сбежала, так и не решившись родить от него ребенка. Автор старается отзываться о жене уважительно, но получается наоборот. Опишите, в чем неуважение и как оно влияло на его СЗ?)

В дополнение к ней у меня есть и усталость от работы: хотя свое занятие я люблю и чувствую, что мне еще есть куда в нем развиваться, последние пару лет работа рутинна и вырваться из нее не получается. Текущие проекты росли, новых и интересных не появлялось. А индустрия у нас маленькая и переход в другую компанию создаст больше проблем, чем решений.

(Работу тоже не уважает и проблемы с работой связаны с этим. Опишите, хоть это и отдельная тема)

Когда ко мне проявила интерес знакомая, с которой мы играли в спортивное «Что-где-когда», пару недель я, ответив на ее интерес и проявляя ответную инициативу, все же держал дистанцию. Объяснял себе тем, что из-за усталости и выгоревшести боюсь не дать ей достаточной вовлеченности в отношения, тем более, мне было 30, а ей 34, и я думал, что она не хотела бы тормозить. Но увидев ее замешательство, съездил в небольшую командировку подумать и вернулся окончательно уверенным, что хочу продолжать, — в целом сомнений в том, что она мне нравится, у меня никогда не было.

(Дальше мы увидим, что у них с самого начала был дисбаланс не в пользу автора. Однако он описывает начало отношений в большой короне. Где тут неуважение, как это помешало ему вызвать симпатию женщины?)

У нас похожие подходы к жизни, чувство юмора и интересы, так что дело быстро пошло на лад. ОЗ при этом сравнимая: оба околоайтишники, что для провинции весомо, при этом ее зарплата повыше моей, но я живу в своей квартире, а она с родителями; оба достаточно обаятельные, но спокойные интроверты. У нее отношение к работе похоже на мое: есть усталость от рутины, но поиски нового кажутся сложными.

(Здесь плохое мы, а плохое мы – это всегда большое неуважение к человеку. Автор при этом уверен, что крайне корректно и уважительно описывает женщину. Расскажите ему, что не так)

Ее прошлые длительные отношения закончились 6 лет назад, но связь и регулярное общение по переписке сохранились, и она с самого начала называла это проблемой. Как будто эта дверь для нее не закрыта окончательно и это создает постоянное внутреннее напряжение, а разорвать связь, обозначив ему, что она в отношениях, она не может из страха окончательно потерять важного для нее человека.

(Она с самого начала огородилась от автора, рассказав ему, что ее прежние отношения не закончены. Но он надевает на нее колпачок, опишите его и расскажите, почему это неуважение и как колпачок на другом мешает растить свою СЗ. Колпачок – самое большое неуважение, которое только возможно к человеку, еще хуже, чем плохое мы)

Я отнесся к этому нервно, но с пониманием: она никогда не давала повода сомневаться в том, что хочет продолжения отношений со мной, ведь инициатива, нежность и внимание были взаимны. Но без решения проблемы этой висящей связи как будто не получалось двигаться дальше: мы даже не съездили в путешествие, хотя я не раз звал ее с первого же месяца.

(Он сочувствует бедняжке, которая очень хочет быть с ним, но не может из-за проблем и комплексов. Представьте себе, насколько он ее допек этой своей короной и сочувствующим взглядом сверху, хотя единственная причина ее отказов – это то, что он не нравился ей)

Разорвать прежнюю связь могла только она, и хотя я подчеркивал, что любую нужную поддержку от меня она получит, но не давил, давая ей пространство для маневра (однажды она попросила об этом напрямую, и около месяца мы виделись реже и только вне дома). Ситуация, казалось, была нервозная, но я чувствовал ее отклик и не сильно переживал, тем более сам я тоже близко общаюсь с бывшей женой и не вижу в этом ничего криминального.

Когда тот самый месяц более редких встреч кончился, мы перестали возвращаться к этой теме, и я принял за данность, что проблема решена. Мы съездили в Сочи на выходные и стали сближаться, но не съехались. Я начал вести разговоры о том, чтобы прожить турбулентное время в другой стране (покочевничать или осесть с моими коллегами в Армении), и ей это, казалось, было интересно, хотя заметного энтузиазма я тоже не заметил и решил подготовить все так, чтобы ей было максимально комфортно и интересно, плюс чтобы всегда была возможность вернуться.

(Я даже не уверена, что в глазах девушки это отношения, а не дружба. Автор похож на обитателя френдзон. Там часто сидят те, кто не уважает женщин. Объясните почему?)

Кажется, где-то здесь я совершил какую-то ошибку, которую не могу выцепить: то ли не заметил (или не хотел замечать) ее прежнего напряжения, то ли в желании вложиться в будущее стал проявлять меньше инициативы в моменте, то ли наоборот делал лишние шаги (в первые месяцы казалось менее уместным признаваться в любви, я сделал это весной и теперь ощущаю, что ответ был вытянут щипцами). Сейчас понимаю, что в этот период (да и раньше) ее СЗ для меня неуклонно росла, а моя для нее — нет.

В конце мая у нас было два разговора с такой повесткой:

• Я еду в Армению обустраивать подразделение компании (и потенциально наш быт), а она поедет в соседний город (областной центр) для смены обстановки. Она была нервной и я понял, что вопрос, который я считал решенным, не решен, и поступил по-старому — решил отступить и дать ей решить проблему.

(Автор был изумлен, получив нервный отказ. “Кто здесь?” Он ведь все уже распланировал, даже не заметив, что девушка против самой идеи – ехать с ним. Автору казалось, что уж переждать турбулентное время она наверняка с ним захочет. С таким внезапным поворотом может столкнуться только человек, который в упор не замечает присутствия другого и все время общается сам с собой)

• Ее тикающие часики. Она пока не готова к ребенку в ближайший год, но медлить уже не хочет. Я заверил ее, что вижу это точно так же — можно попутешествовать, сблизиться, и уже оседать. Этот момент меня даже вдохновил — впервые в жизни я действительно захотел, чтобы моя женщина стала матерью моих детей.

(И здесь он уже представил ее матерью своего ребенка, хотя она даже встречаться с ним не хочет, не то что рожать от него)

Финал в том, что по возвращении меня, хоть и не в первый же день, ждало ее желание расстаться. По ее словам, разорвать прежнюю связь она не может, а со мной настолько прочной не установилось и она боится, что и не установится никогда. Кажется, она не до конца уверена, что хочет вернуться к бывшему, тем более его ОЗ она оценивает заметно ниже и моей, и своей, но говорит, что ее тяга ко мне сейчас скорее продиктована нежеланием терять меня как «хороший вариант», а не эмоциональной связью, и продолжать отношения в таких условиях она не может. Хотя если вернется туда — вполне вероятно, что ничего и не выйдет.

(Очень мягкая форма отказа, причем не факт, что это интерпретация девушки, а не его короны. Скорее всего отказ смягчила его корона. А девушка просто сказала, что ничего к нему не чувствует к сожалению)

Я не видел никаких адекватных действий для себя в этой ситуации, но высказал большую часть того, что чувствую, стараясь ее удержать (конечно, не получилось, но по-прежнему очень хочется).

Потихоньку готовлюсь к тому, чтобы больше работать над собой, наладить отношение к работе и хобби.

Но свое поведение в отношениях пока разобрать не могу — предполагаю, что по инерции с прошлых отношений пассивно относился к ситуации треугольника и это указывает на какие-то проблемы с самооценкой, которую и могла бы подтянуть прокачка ресурсов. Буду рад комментариям.

(Прокачка ресурсов не помогает решить проблему с самооценкой. Проблему с самооценкой можно решить, только сняв корону и начав замечать вокруг себя точно таких же людей, имеющих свое мнение, свое право, свою волю и свои отдельные интересы, не управляемые, не единодушные, самостоятельные, солидарные только по собственному усмотрению, не под давлением)