Bunny hairstyle, пикси и естественный хаос: семь очаровательных и практичных причесок для кормящих матерей

Кормящие матери должны выглядеть максимально привлекательно, однако минус в том, что часто не хватает времени для хорошей стильной укладки. Поэтому нужно выбрать практичную прическу, которая будет не только стильной, но и легко укладываемой. Вот несколько вариантов.

Асимметричная многослойная стрижка

Очень красивая прическа для волос средней длины. Ее плюсом является то, что техника позволяет каждой волосинке лечь на свое месте даже без тщательной укладки. Многослойность добавляет объема, поэтому подойдет не только для густых, но и для тонких волос. Можно сделать челку-шторку или обойтись без челки, все зависит от вашего вкуса. Дополните прическу женственными костюмами (например, блузой и юбкой с рюшами).

Боб

Очень привлекательная стрижка, которая находится в тренде не одно десятилетие. Отлично смотрится и очень быстро укладывается, поэтому у вас не будет проблем со временем для приведения себя в порядок. Сочетайте ее с винтажным стилем, например подойдет платье в горошек и куртка бойфренда в свободном стиле.

Короткая фигурная стрижка

Отличный выбор для обладательниц вьющихся волос. Вы сможете сделать укладку практически за несколько минут. Вернее, вам не придется ничего делать, кроме того чтобы помыть голову и высушить волосы естественным путем. Можете воспользоваться феном или немного завить локоны (если волосы прямые, а вам хочется кудряшек). Пока волосы сохнут, создаются локоны. Носить такую прическу можно с любой одеждой. Главное, чтобы это было стильно и практично.

Естественный хаос

Если вы являетесь мамой с густыми волосами, эта прическа однозначно вам подойдет. Плюсом является, как и у предыдущих, то, что она практически не требует укладки. Можете нанести на влажные волосы немного стайлингового средства, и прическа после высыхания будет готова. Она смотрится женственно и кокетливо и даже в нерасчесанном виде является привлекательной.

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Стрижка на среднюю длину

Ее можно назвать удлиненным бобом или каре. Стрижка подходит мамам, которые предпочитают относительно длинные волосы. Преимуществом является то, что вы можете носить волосы распущенными или собрать в хвостик (пучок). Одежду также подбирайте по своему усмотрению.

Пикси

Короткая, почти мужская стрижка подойдет смелым мамам (особенно обладательницам худощавого лица). Выберите эту прическу, и у вас не будет никаких проблем с укладкой. Стиль одежды, который вы выберете, будет однозначно смотреться очень эффектно.

Bunny hairstyle, или прическа кролика

Более известная нам прическа пучок является одной из самых любимых не только мамочками, но и всеми женщинами мира. Если вы не хотите расставаться с длинными волосами, оставайтесь в своем стиле. Волосы можно очень быстро собрать в низкий, средний или высокий пучок, и это будет выглядеть восхитительно. Зачешите локоны назад на нужную вам высоту, затем несколько раз оберните вокруг своей оси, после чего оберните вокруг основания импровизированного или зафиксированного хвостика. Закрепите невидимкой или шпильками. Вместо пучка можно сделать петлю, это тоже смотрится эффектно.