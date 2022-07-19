 

Футуристические очки, купальник с юбкой-саронг и вязаная сумка: эффектные летние аксессуары для впечатляющего отпуска

19.07.2022, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Защита от солнца – главное летнее правило, которое нельзя нарушать, если вы хотите сохранить здоровье кожи и волос. Не всегда удается совмещать моду комфортом, но благодаря стильным летним аксессуарам это стало намного проще. Расскажем, на что особенно стоит обратить внимание, если вы планируете отправиться в отпуск этим летом.

Соломенная шляпа

Соломенная шляпа незаменима на море или в бассейне. Стилисты советуют выбирать универсальную широкополую шляпу, любимую всеми модницами.

Солнцезащитные очки

В этом сезоне знаменитости выбирают стильные футуристические очки.

Саронг

Благодаря его универсальности, саронг можно завязать как платье или как юбку.

Стильный платок

Шарф – еще один модный летний аксессуар, который можно завязать как бандану.

Цепочка на тело

Украшенные жемчугом, с морскими мотивами или яркими стразами, такие цепочки можно носить поверх платьев или в сочетании с бикини, чтобы отправиться на пляж.

Вязаная сумка

Вязаные вещи этим летом пользуются большим спросом у модниц: пляжные платья, укороченные топы с яркими украшениями, широкие брюки, шляпы и сумки.

Такой аксессуар можно взять с собой на пляж, для похода в магазин или на прогулку. Смотрится очень стильно и хорошо сочетается с летними образами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.22 / В России бум строительства частных домов

16.01.21 / Максим Кац примет участие в съезде собаководов в Рязани

06.01.22 / Из-за роста не должно быть комплексов: как высокой женщине носить трендовые наряды

28.09.21 / Пока нет холодов, их еще рано отправлять в отставку: как вписать в свой осенний образ такие элегантные бермуды

18.01.22 / Успешный успех – Личное мнение

24.12.21 / Невакцинированным гражданам запретят продавать алкоголь

16.02.22 / Специалисты рассказали об основных полезных свойствах огурца для организма

11.04.22 / Во что вляпалась Лопес? – Личное мнение

21.06.22 / Представлен прибор, способный изучить всю кровь человека

22.12.20 / Тихановская поздравит белорусов с Новым годом на фоне Рейхстага

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика