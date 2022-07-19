Футуристические очки, купальник с юбкой-саронг и вязаная сумка: эффектные летние аксессуары для впечатляющего отпуска

Защита от солнца – главное летнее правило, которое нельзя нарушать, если вы хотите сохранить здоровье кожи и волос. Не всегда удается совмещать моду комфортом, но благодаря стильным летним аксессуарам это стало намного проще. Расскажем, на что особенно стоит обратить внимание, если вы планируете отправиться в отпуск этим летом.

Соломенная шляпа

Соломенная шляпа незаменима на море или в бассейне. Стилисты советуют выбирать универсальную широкополую шляпу, любимую всеми модницами.

Солнцезащитные очки

В этом сезоне знаменитости выбирают стильные футуристические очки.

Саронг

Благодаря его универсальности, саронг можно завязать как платье или как юбку.

Стильный платок

Шарф – еще один модный летний аксессуар, который можно завязать как бандану.

Цепочка на тело

Украшенные жемчугом, с морскими мотивами или яркими стразами, такие цепочки можно носить поверх платьев или в сочетании с бикини, чтобы отправиться на пляж.

Вязаная сумка

Вязаные вещи этим летом пользуются большим спросом у модниц: пляжные платья, укороченные топы с яркими украшениями, широкие брюки, шляпы и сумки.

Такой аксессуар можно взять с собой на пляж, для похода в магазин или на прогулку. Смотрится очень стильно и хорошо сочетается с летними образами.