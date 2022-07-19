Скандалы: От домика в деревне до Патриков

Почему Божена Рынска распродаёт квартиры, сумочки и обручальные кольца

Известная скандалистка, блогер и колумнист различных периодических изданий Божена Рынска продаёт квартиру в самом центре Москвы — в Трёхпрудном переулке, что в двух кварталах от Патриарших прудов. Это наследство мужа — медиаменеджера Игоря Малашенко, покончившего жизнь самоубийством в Андалусии (Испания).

Подарок мужа

Жильё расположено в доходном доме 1910 года постройки, находится на втором этаже и, по словам риелтора, занимающегося его реализацией, является одним из самых тихих в районе. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов недвижимости. Стоимость четырёхкомнатной квартиры площадью 98,3 кв. м владелица оценила в 52 млн рублей, что дешевле большинства предложений в этом районе. За квартиры меньшей площади продавцы просят от 55 млн рублей.









Малашенко Божена Львовна — так сейчас по документам зовут Рынску — стала владелицей престижной жилплощади в конце июля 2015 года. До Игоря Малашенко квартира принадлежала семье политтехнолога Константина Карманова. В светской тусовке говорили, что медиаменеджер подарил это жильё журналистке.

Подарок состоялся после того, как пара продала «скандальную» квартиру на Лесной улице, д. 6, корп.1. Живя там, Рынска часто попадала в скандалы с нападениями: на домработницу, соседей, журналистов. По этой причине в сентябре 2013 года даже стала фигурантом уголовного дела по статье 116 п. 2 (побои). Тогда Рынску приговорили к исправительным работам сроком на один год и удержанию в течение этого периода 10% заработка.

Что заработала сама?

Интересно, что в то время женщина регистрировалась в собственной крохотной квартирке площадью 17 кв. м на третьем этаже дома постройки 1820 года, расположенного по адресу 3-я Тверская-Ямская улица, д. 56/6.

Вероятно, бывшая комната для прислуги — это было первое жильё, которое смогла себе позволить журналистка, приехавшая из Санкт-Петербурга. Владельцем квадратов на Садовом кольце она была с 2002 по 2016 год и, наверное, после встречи с Малашенко сдавала их в аренду. Тогда по паспорту её звали Рынская Евгения Львовна.

Кстати, эта студия продаётся прямо сейчас за 10,7 млн рублей. В качестве главного достоинства жилья продавец указывает высокие потолки — 3,2 метра (можно добавить второй уровень) — и возможность московской прописки.









Помимо прочего, Рынска несколько лет регистрировалась и даже получала паспорт в Тверской области (в глухой деревне Щекотово Кашинского района, между Волгой и её притоком — рекой Медведицей, в 30 километрах от Калязина). По этому адресу расположен бревенчатый дом площадью 47 квадратов. Туда ей приходили письма от федеральных приставов по исполнительным производствам, заведённым в 2018 году.

Что сейчас?

После смерти мужа, судя по собственным словам Рынски, ей в наследство перешёл и особняк Малашенко в элитном рублёвском посёлке Чигасово. В 2020 году блогерша занялась его освоением.

История с посёлком уходит ещё во времена смены тысячелетий. Тогда Владимир Гусинский, владелец компании «Медиа-Мост», которому принадлежал телеканал НТВ, организовал на этих землях закрытое поселение для верхушки холдинга, а также высокопоставленных чиновников и близких к компании бизнесменов.

Особняк Игоря Малашенко — на ту пору замглавы компании «Медиа-Мост» — находится под номером 53 и расположен в трёх домах от резиденции Гусинского, что говорит о его особом положении.

В 2020 году Рынска возмущалась завышенными даже для такого уровня поселений коммунальными платежами.

Возможно, светская львица продаёт квартиру в Трёхпрудном переулке, чтобы содержать особняк в посёлке Чигасово. Бизнеса у неё нет: в реестрах ЕГРЮЛ Божена Малашенко не значится, а своё ИП она закрыла ещё в том же, 2020 году.

Судя по всему, финансовые дела у Рынски идут не очень. В последнее время она распродаёт через соцсети брендовую одежду, сумочки и даже обручальное кольцо Tiffany. В марте собиралась с дочкой уехать в Израиль, но призналась в соцсетях, что денег у неё нет, поэтому спрашивала у своих подписчиков, нет ли у них в этой стране пустующей квартиры на время.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”