 

Мнение: Георгиевскую ленту приравняют к символам воинской славы

19.07.2022, 20:30, Разное
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В Госдуму внесен новый законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, предусматривающий в том числе и уголовную ответственность за глумление над этим символом.
Согласно законопроекту, за публичное осквернение георгиевской ленты юрлицу будет грозить штраф до 5 млн рублей, физлицу — штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Как ожидается, законопроект достаточно легко пройдет через чтения в Государственной Думе.

Источник: Colonel Cassad



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