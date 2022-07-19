Мнение: Георгиевскую ленту приравняют к символам воинской славы

В Госдуму внесен новый законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, предусматривающий в том числе и уголовную ответственность за глумление над этим символом.

Согласно законопроекту, за публичное осквернение георгиевской ленты юрлицу будет грозить штраф до 5 млн рублей, физлицу — штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как ожидается, законопроект достаточно легко пройдет через чтения в Государственной Думе.

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