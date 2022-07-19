Экс-сотрудник Госдепа – попытки Байдена обвинить в инфляции Путина не сработали

Большинству американцев не нравится политика Джо Байдена в том, что касается экономики, границы, украинского кризиса и борьбы с преступностью, пишет Fox Business со ссылкой на опрос общественного мнения. По словам бывшего старшего советника Госдепартамента Кристиана Уайтона, попытки обвинить во всех бедах Америки Владимира Путина не пошли на пользу Байдену.

Кристиан, первый вопрос вам. Что вы думаете по поводу этого опроса? Результаты неудивительны, потому что американцы… Я бы выругалась, но сейчас 6:03 утра.

КРИСТИАН УАЙТОН, бывший старший советник Госдепартамента США: (Смеётся.) Да уж… Даген, это ужасная новость для президента. И хуже всего у него дела обстоят, на самом деле, в той части опроса, которая наиболее важна для промежуточных выборов и переизбрания. 68 процентов неодобрения! Я даже не знал, что можно добиться такого высокого рейтинга неодобрения по экономике. Но он смог.

Но по всему спектру вопросов: преступность, граница, Украина и РФ и так далее, — неодобряющих больше, чем одобряющих. Это говорит нам о том, что попытки Белого дома возложить вину за инфляцию не на истинных виновников — не на Вашингтон, который тратит деньги, как пьяный матрос, и не на Федеральный резерв, печатающий деньги, — попытки обвинить Владимира Путина в этом, да и вообще во всех проблемах… президенту (Байдену. — ИноТВ) это не идёт на пользу.

Знаете, часто популярность президентов немного возрастает после визитов в зарубежные страны. Но, как вы только что отметили, он только что вернулся с Ближнего Востока, он отправлялся в Саудовскую Аравию с протянутой рукой и вернулся ни с чем. Ни с чем!

И при этом он ещё и солгал — заявил, что уговорил их (добывать. — ИноТВ) больше нефти, но это не так. Он также сказал, что поднимал вопрос прав человека в связи с убийством журналиста Хашукджи, у которого был вид на жительство в США. Саудовцы оспаривают и то, что он затрагивал этот вопрос. Итак, для Джо Байдена, похоже, каждый день неудачный.

Митч, что вы скажете по поводу этих опросов? Вот передо мной их результаты, Кристиан упомянул, что 68 процентов не одобряют его (Байдена. — ИноТВ) экономическую политику, 73 процента не одобряют его в том, что касается инфляции… Итак, администрация пытается перекладывать вину, но это не помогает, потому что люди знают причины вышедшей из-под контроля инфляции — всё дело в байденовской политике расходов, к ней мы ещё вернёмся в нашей программе… Берни Сандерс очень недоволен, очень зол, оттого что не получится потратить ещё больше на климатическую повестку дня…

Но я также указывала на Федеральный резерв и безрассудную монетарную политику, за которую Байден тоже в ответе, потому что он оставил Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. Даже с политической точки зрения он мог бы воспользоваться ситуацией: «Я избавляюсь от Пауэлла, я поставлю во главе ФРС своего человека», — но он даже этого не сделал! Что вы скажете об этих опросах?

МИТЧ РОШЕЛЬ, партнёр-учредитель Macro Trends Advisors LLC: Я только что вернулся в Нью-Йорк из Флориды на машине, и нет лучшего способа узнать настроения американцев, чем останавливаться на заправочных станциях на Восточном побережье. Когда я покупаю вяленую говядину на АЗС, я разговариваю с людьми. И все расстроены, все расстроены из-за инфляции. Даже притом, что топливо подешевело, они расстроены из-за инфляции, инфляция коварна.

Но проблема в том, что Путин больше не фигурирует в новостях, боевые действия на Украине не фигурируют в новостях, а фигурирует инфляция, и непохоже, чтобы кто-то что-то делал по этому поводу. Думаю, это главная причина: инфляция вышла из-под контроля, а плана, понятного простым американцам, похоже, нет.



Дата выхода в эфир 18 июля 2022 года.