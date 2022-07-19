 

Мнение: Cвинья за миллион евро, офисное видео из Китая и польза больших дивидендов

19.07.2022, 19:56, Разное
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1. Грустная история произошла в Эстонии. Увы, не всегда люди платят добром за добро, и не все свиньи одинаково полезны (ссылка):
 
Украинский беженец устроился работать к эстонскому фермеру, после чего украл его «уникальную» свинью и продал на мясо. Сюжет об этом вышел на канале Euronews, отрывок из которого приводит «Sputnik Ближнее зарубежье».

На происшествие пожаловался хозяин животного Мартин Тамм, в апреле он приютил у себя на ферме украинца, обеспечив его работой. В один из дней тот похитил чушку, увез ее на рынок и продал на мясо.

Однако вор не учел «уникальности» украденной свиньи — она занималась поиском деликатесных трюфелей и обеспечивала фермера крупным доходом. Пострадавший подал иск в суд, оценив стоимость ущерба в один миллион евро. Именно столько, по его словам, можно было заработать за счет уникального нюха животного.

2. В рубрику «Их нравы». Офисное видео из Китая (ссылка).
 
Нет, простите, я не могу это объяснить. Я довольно много времени провёл в разных офисах в России, но ничего подобного никогда не видел.

3. В «Школе капитализма» я рассказываю, почему большие дивиденды — это хорошо. Цитирую из начала поста (ссылка):

Когда мы получаем дивиденды или продаём акции, государство забирает у нас 13-15% в качестве налога. Неприятно сразу по нескольким причинам.

Во-первых, инфляция несправедливо увеличивает налог. Купил акции ГазМяса по 100 рублей, с годами инфляция обесценила рубль, продал акции уже по 150 рублей. Получилось в ноль, без прибыли, так как 150 рублей сейчас соответствуют 100 рублям тогда. Однако Налоговая инфляцию не учитывает, так что придётся платить налог с «заработанных» 50 рублей. Было бы правильнее, если бы доходы считались с учётом инфляции по данным Росстата.

В прошлом году государство отменило ЕНВД, который было легко подсчитать — столько-то рублей с каждого квадратного метра площади ресторана, например. Чиновники сочли этот налог «средневековым», слишком примитивным для XXI-го века, в котором можно видеть доходы и расходы рестораторов с точностью до рубля. Полагаю, эту логику следует применить и к акциям, ибо учесть инфляцию — задача технически очень легкая.

Источник: Место для дискуссий



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