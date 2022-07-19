 

Якутия и Хабаровский край объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров

19.07.2022, 19:50, Разное
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Хабаровский край, Якутия впервые ввели федеральную систему чрезвычайных ситуаций по упрощенному порядку тушения пожаров. Об этом в официальном Telegram-канале заявил глава Минприроды Александр Козлов.
“Хабаровский край, Якутия”. В сообщении говорится, что федеральный режим ЧС по упрощенному порядку введен впервые. Он был принят в этом году.

Козлов напомнил, что в прошлом году из-за административных препятствий власти не имели права применять федеральные силы в Якутии, пока пожары не соответствовали соответствующим критериям.

“Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае Якутии сократилась на 3,2 процента по сравнению с прошлыми годами! Количество пожаров также уменьшилось в 1,7 раза! Эти цифры – результат оперативного обнаружения и ликвидации пожаров”, – сказал Козлов.

Владимир Путин поддержал предложение министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова об упрощении управления чрезвычайными ситуациями.



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