 

Калинин, экономист, прокомментировал уход из России нескольких иностранных брендов

19.07.2022, 19:50, Разное
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“Проще говоря, KitKat и Nesquik уйдут из России, а это значит, что в РФ будет продаваться больше отечественной продукции. У российских сладостей будет больше разнообразия”. В беседе с ФАН он заявил, что иностранные владельцы KitKat и Nesquik должны соблюдать российское законодательство.
Эксперт отметил, что если ниша не занята российскими производителями, то ее могут использовать дружественные иностранные компании.

Nestle, транснациональная швейцарская компания, в марте объявила о том, что приостанавливает выпуск бренда KitKat и Nesquik в России.

Вадим Прасов (вице-президент Федерации рестораторов и отельеров) в беседе с НСН прокомментировал удаление многих российских гостиничных сетей.



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