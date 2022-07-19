Калинин, экономист, прокомментировал уход из России нескольких иностранных брендов

“Проще говоря, KitKat и Nesquik уйдут из России, а это значит, что в РФ будет продаваться больше отечественной продукции. У российских сладостей будет больше разнообразия”. В беседе с ФАН он заявил, что иностранные владельцы KitKat и Nesquik должны соблюдать российское законодательство.

Эксперт отметил, что если ниша не занята российскими производителями, то ее могут использовать дружественные иностранные компании.

Nestle, транснациональная швейцарская компания, в марте объявила о том, что приостанавливает выпуск бренда KitKat и Nesquik в России.

Вадим Прасов (вице-президент Федерации рестораторов и отельеров) в беседе с НСН прокомментировал удаление многих российских гостиничных сетей.