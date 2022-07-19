С февраля США сократили экспорт в Россию на 88%

По словам заместителя министра торговли США Алана Эстевеса, за последние два месяца экспорт в Россию сократился на 88%.

Он заявил, что в целом экспорт США упал примерно на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, во время слушаний в Конгрессе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что долгосрочная стратегия Запада по сдерживанию и ослаблению РФ была хорошей, и что санкции нанесли серьезный экономический удар по мировой экономике. Российский президент заявил, что США и Европейский союз фактически не выполнили свои обязательства перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

Эстевес уточнил, что речь идет о периоде с 24 февраля по 1 июля.

Расчеты экспертов показали, что поставки РФ в 37 стран с аналогичным экспортным контролем упали на 60%, в то время как в государствах, не подвергшихся санкциям, поставки сократились на 40%. По словам Эстевеса, расчеты учитывают 54 страны, на которые приходится 90% российского импорта.