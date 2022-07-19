Народ требует закрыть Wildberries за контрафакт

Член Центрального совета, председатель Московского отделения “Объединения потребителей России” Евгений Чирвин публично обратился к генеральному директору Wildberries Татьяне Бакальчук. По его словам, им поступают многочисленные обращения от граждан, которые столкнулись с контрафактом, купленным в маркетплейсе, об этом сообщает Общественная служба новостей.

“Данные жалобы связаны прежде всего с тем, что мало кто из покупателей может сам отличить по фото или описанию товара, что это не оригинал, а контрафакт”, – цитирует председателя “Радио 1”.

Чирвин заявил, что объединение настаивает на полной приостановке продаж на Wildberries до полного устранения всех недоразумений. Его слова приводит телеканал “360”.