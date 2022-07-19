 

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида

19.07.2022, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Медики Москвы обнаружили у пяти заболевших коронавирусом новый подвид штамма “омикрон” “Кентавр”. Как сообщают “Вести Подмосковья”, он относится к подварианту BA.2.75. К счастью, у всех пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Также отмечается, что в России за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, а число госпитализаций увеличилось на 3,2%. Впрочем, это ожидаемо – в Европе заявили о новой волне. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны срочно принять меры, пишет VSE42.RU.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05.22 / Землетрясение 2020 годa стало причиной землетрясения в следующем году

04.09.20 / Дефиле без Роналду: Джорджина Родригес сменила три образа за день на Венецианском кинофестивале

11.01.22 / Норвежский фотограф обвинил в плагиате авторов постера к фильму «Елки-8»

30.09.21 / Платья миди и макси: какие в тренде и с чем носить их этой осенью

27.02.22 / НТВ уберет из эфира 27 февраля шоу «Маска»

17.07.21 / В российских колониях начали татуировать «масти» заключённых в виде QR-кодов

26.05.21 / Что всплывёт на поверхность во время кармического коридора затметий с 26 мая. Чего нельзя делать в это время

01.07.22 / Мнение: План Путина

22.11.21 / “Быстрые кредиты”: спасательный круг или финансовый капкан?

06.04.22 / Алисса Миллер оригинально отреагировала на слухи о расставании с Эндрю Гарфилдом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика