 

Россия категорически отвергла обвинения в похищении детей на Украине

19.07.2022, 19:40, Новости дня
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Обвинения в адрес российской стороны в похищении детей в Украине несостоятельны, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Совбезе ООН.

«Согласно данным Межведомственного координационного штаба по состоянию на 12 июля с начала Специальной военной операции из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию РФ эвакуировано 2 млн 497 тыс. 432 человека, из которых 392 тыс. 890 дети. Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей», – цитирует Полянского ТАСС.

Он добавил, что Москва категорически отвергает несостоятельные заявления о том, что российская сторона занимается похищением детей.

Полянский отметил, что Россия передаст в среду генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о несовершеннолетних, внесенных в базу украинского сайта «Миротворец».

«Российские НПО обнаружили, что на сайте «Миротворец» опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала циничной ложью обвинения Киева в адрес Москвы в насильственном вывозе детей с территории Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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