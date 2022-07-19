 

Уникальную операционную создали в новом онкодиспансере Волгограда

19.07.2022, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новые виды оперативных вмешательств стали доступны для онкологических пациентов благодаря открытию в регионе нового лечебно-диагностического корпуса Волгоградского областного онкодиспансера.

За месяц работы рентгенхирургической операционной выполнено уже 10 сложнейших операций. Такие виды хирургического лечения онкологических пациентов волгоградский онкодиспансер внедрил первым в ЮФО, говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Волгоградской области.

Новое оборудование, работающее в оперблоке нового корпуса, позволяет достичь нового качества кардиоваскулярных вмешательств. Ангиограф, закупленный по нацпроекту (федеральному проекту) «Борьба с онкологическими заболеваниями» программы «Здравоохранение», помог волгоградским медикам освоить новые виды операций. В основе химиоэмболизации лежит локальное подведение лекарственных препаратов к опухоли. Такой метод позволяет «доставить» химиотерапевтический препарат непосредственно к опухоли и снизить общее влияние проводимого лечения на организм, воздействуя напрямую на новообразование.

С момента открытия операционной выполнено 10 сосудистых вмешательств. В перспективе в медучреждении планируется освоить методику стентирования коронарных артерий, как этап подготовки к онкологической операции пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией.

Новый корпус онкоцентра был открыт в рамках видеоселекторного совещания президента РФ Владимира Путина. Инициативу региона о создании современного медицинского объекта, отвечающего самым высоким стандартам, глава государства поддержал во время рабочей поездки в Волгоградскую область 2 февраля 2018 года. В том же году стартовало проектирование, а 15 марта 2019-го на рабочей встрече в Кремле губернатор проинформировал президента о старте строительства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02.21 / Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией

04.07.20 / “Арсенал” объявил о продлении контракта с Мартинелли

09.05.21 / В мире: Страх перед Россией ввергает Эстонию в большие расходы

01.10.20 / Белорусскую баскетболистку Елену Левченко приговорили к 15 суткам ареста

18.02.21 / Мужчина ударил в пах завотделением больницы в Москве

24.01.21 / Компания Huawei зарезервировала для себя большую часть процессоров Kirin 9000

23.02.22 / Вертолеты национальной гвардии разбились в США

16.09.21 / Власти оказались не уверены в эффективности ревакцинации в США

29.09.20 / “Динамо” – “Гент”. Где и когда смотреть решающий матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов

14.10.20 / С возвращением карантина европейский туризм снова «попал в реанимацию»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика