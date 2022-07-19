Уникальную операционную создали в новом онкодиспансере Волгограда

Новые виды оперативных вмешательств стали доступны для онкологических пациентов благодаря открытию в регионе нового лечебно-диагностического корпуса Волгоградского областного онкодиспансера.

За месяц работы рентгенхирургической операционной выполнено уже 10 сложнейших операций. Такие виды хирургического лечения онкологических пациентов волгоградский онкодиспансер внедрил первым в ЮФО, говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Волгоградской области.

Новое оборудование, работающее в оперблоке нового корпуса, позволяет достичь нового качества кардиоваскулярных вмешательств. Ангиограф, закупленный по нацпроекту (федеральному проекту) «Борьба с онкологическими заболеваниями» программы «Здравоохранение», помог волгоградским медикам освоить новые виды операций. В основе химиоэмболизации лежит локальное подведение лекарственных препаратов к опухоли. Такой метод позволяет «доставить» химиотерапевтический препарат непосредственно к опухоли и снизить общее влияние проводимого лечения на организм, воздействуя напрямую на новообразование.

С момента открытия операционной выполнено 10 сосудистых вмешательств. В перспективе в медучреждении планируется освоить методику стентирования коронарных артерий, как этап подготовки к онкологической операции пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией.

Новый корпус онкоцентра был открыт в рамках видеоселекторного совещания президента РФ Владимира Путина. Инициативу региона о создании современного медицинского объекта, отвечающего самым высоким стандартам, глава государства поддержал во время рабочей поездки в Волгоградскую область 2 февраля 2018 года. В том же году стартовало проектирование, а 15 марта 2019-го на рабочей встрече в Кремле губернатор проинформировал президента о старте строительства.

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