Россия обвинила поставляющие Киеву оружие страны в соучастии в убийстве детей

Страны, поставляющие киевским властям оружие, становятся соучастниками преступлений против детей в Донбассе, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

«Вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения. Детей убивают в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей», – цитирует Полянского ТАСС.

В последние месяцы в ДНР погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1 тыс. 493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД писала, что американские власти изменили схему поставок оружия Украине, теперь американскому президенту Джо Байдену нет нужды согласовывать с Конгрессом этот вопрос.

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