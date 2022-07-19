 

Россия обвинила поставляющие Киеву оружие страны в соучастии в убийстве детей

19.07.2022, 19:40, Новости дня
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Страны, поставляющие киевским властям оружие, становятся соучастниками преступлений против детей в Донбассе, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

«Вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения. Детей убивают в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей», – цитирует Полянского ТАСС.

В последние месяцы в ДНР погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1 тыс. 493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД писала, что американские власти изменили схему поставок оружия Украине, теперь американскому президенту Джо Байдену нет нужды согласовывать с Конгрессом этот вопрос.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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