Личное: “Восстановиться и стать сильней”

Ну и давайте теперь письмо посложней разберем, как неуважение снижает СЗ.

Посложней – это письмо рыбы.

С рапанами просто, куда ни глянь, везде у них неуважение к партнеру и буксование или падение СЗ.

Рыбы не так просты и вам пока очень сложно разбирать их письма, поэтому я вечно откладываю такие письма в сторону.

Давайте, постарайтесь сейчас, если хотите таких писем больше.

desiderum

Добрый день, Эволюция!

Спасибо за разбор моего предыдущего письма: https://evo-lutio.livejournal.com/1499285.html.

После того, как я его прочитала, у меня будто глаза открылись. Я закончила отношения с М.

Прокачивала ресурсы: занималась имиджем (похудела на 7 кг, никогда не была толстой, но стала совсем тонкой и стала выглядеть лучше), учебой, творчеством (много сочиняла по учебе и очень много рисовала – в этом было мое главное средство, чтобы отвлечься).

На Новый год уехала в родной город, праздновать с семьей. Под бой курантов я загадала желание встретить в 2022 свою настоящую любовь, или что-то такое, а через пару часов мне написал Т.

С ним я познакомилась на тиндере еще летом 2019. Мы немного пообщались, и он позвал меня гулять, но я не пошла. Два с половиной года, смотря его сторис, я думала: какой красивый мужчина, какая у него интересная жизнь, жаль, что я тогда побоялась. И листала дальше.

И вот в ноябре 2021 он стал отвечать на мои сторис с рисунками. Как и я, он когда-то хотел стать художником, но стал пилотом, а я – музыкантом. Теперь ему было 26, он только что начал летать в большой компании и жил у себя дома в Питере.

Пара длинных диалогов, я отвечала на его сторис, он – на мои, но у меня и мысли не было, что что-то из этого может получиться. Перед НГ я выложила видео, где играю на арфе, и он написал: «Какой ты чудесный эльф». Я была в восторге. Красивый, талантливый, потрясающая романтичная профессия – он всегда мне нравился, а теперь нравился еще сильнее.

(Здесь пока все хорошо. Понятно это?)

В новогоднюю ночь он написал: «Пользуясь случаем, хочу позвать тебя на свидание», я обрадовалась, хотя и понимала, что он просто пьян. Никаких планов на него у меня не было, но было прикольно, что после облома с М я могу вызывать симпатию мужчины с высокой ОЗ, пускай и на уровне простого общения.

Он сидел после рейсов в отеле, я отдыхала на каникулах, и мы переписывались ночи напролет. Он стал говорить, что хочет меня увидеть. Однажды я заболела, и он знал, но все равно сказал: собирайся, я в аэроэкспрессе и еду к тебе. Я говорю: ты в курсе, что у меня может быть ковид, да? Хоть и был уже один отрицательный тест? Он говорит: ну если что, я сам виноват))) Я была уже по уши влюблена и поехала на встречу, думая, что если я не сделаю это сейчас, то мы никогда не встретимся.

(А вот здесь уже нет. Понятно почему?)

Он принес мне моих любимых цветов, повел по барам, держал за руки. На следующий день оказалось, что у меня реально ковид, и меня посадили на карантин. Была ужасная погода, его полеты затянулись на много часов. Я чувствовала себя ужасно. Сейчас он прилетит (если вообще прилетит??), и я такая: знаешь, а вот у меня все-таки ковид, и он совершенно справедливо пошлет меня и будет прав. Не в силах справиться с ожиданием, я сочинила две песни: одну – милую, где я обращаюсь к нему по типу «я тебя подвела, извини, надеюсь, все обойдется», и вторую – для себя, очень грустную, о том, как меня заперли наедине с букетом лилий, и я думаю о человеке, который сейчас где-то в жутком белом тумане. Он прилетел и написал: смена 15 часов, это ад, мы еле сели. Я пишу: …..а у меня тут тоже новости, ты должен знать, вот лучше песенкой скажу. Если будешь злиться, понимаю. Извини.

(Здесь все еще хуже. Объясните?)

Он послушал и сказал: как я могу на тебя злиться? Ты такая милая, и песенка супер))

И все обошлось. Он не заболел и не злился. Я две недели сидела взаперти, переписываясь с ним едва ли не круглосуточно. Когда меня выпустили, он снова позвал меня на свидание, поцеловал, и тут у него пошла кровь из носа. Я говорю: я даже не думала, что тебе нравлюсь?? Он сказал, вытирая кровь: гляди, насколько нравишься.

(Здесь ее и самоуважение подводит и уважение к нему. Если бы ей хватало уважения, ее СЗ росла бы с начала общения намного резвей, а так растет на одной ее ОЗ, она ему нравится внешне и он считает ее интересной, талантливой)

Так мы начали встречаться, я съездила к нему в Питер, познакомилась с его друзьями и родными. Он представил меня как свою девушку. Все его бывшие были художницами, мне кажется, это его фетиш. Рассказывал, как ставил друзьям мои песни, говоря, что его новая девушка – композитор, да еще и рисует прикольно. У меня выросли крылья, я начала писать больше и лучше, отправляла музыку на конкурсы, получала призы. Рисовала тоже много, выкладывала, и в моем маленьком паблике прибавлялось подписчиков. Написала его портрет, он повесил несколько копий у себя в комнате и часто им восхищался, хотя как по мне, вышло довольно средне. Мой скилл рос. Мне казалось, что ему, такому красивому, с его огромной зарплатой летчика, из обеспеченной семьи, нужно от меня, чтобы я творила и была в этом успешна. Я думала, что это и есть то полезное, что я, обычная девушка, да еще и из другого города, могу ему дать. Он сам говорил: «Хочу прилетать домой, а там у меня жена сидит творит».

(Она пишет песни и рисует для него, и хотя это не такие “подарки” как у “творческих” в кавычках людей, достающих всех своими стихами и рисунками, автор композитор, но все-таки ваше творчество – это ваше творчество, а у человека есть своя жизнь и хорошо бы вам не считать свое творчество для него подарком, лучше обратите внимание на то, что интересует его. Вот типичный пример, когда рыба косячит, не сильно, не то что наступает лаптем как рапан, но все-таки по мелочи там и тут занимает лишнее. Видно где?)

Я и творила. Песни всегда были для меня чем-то вроде дневника, писались минут за 15, я не пробовала ни посылать их на лейблы, ни выступать с ними, это был просто мой способ реагировать на происходящее. Т убедил меня, что мне нужно начать выступать с ними, и я удивилась, увидев, что они нравятся людям. Мы встречались пару раз в месяц: я приезжала к нему в Питер, или в Шереметьево, когда он был в Москве в командировках, он говорил, что любит меня (но я говорила больше), дарил небольшие подарки, вроде: почему ты сидишь в таком мерзком свете, надо купить тебе лампу (покупает лампу), почему ты тратишь столько денег на одноразовые электронки, вот тебе вейп, попала на штраф в автобусе? Прислал денег, заплати. На мой день рождения подарил мне очень классный дорогой инструмент, сказал: вот, записывай, сочиняй. Я тоже дарила ему всякие штуки: говорил, что хотел писать маслом – послала коробку всего, что для этого нужно. Любит мягкие игрушки, собирает акул и спит с ними – однажды я приезжаю к нему с акулой, которая съела котика, говорю, вот смотри, это ты меня съел. Постоянно меня фотографировал, возил по классным местам, встречал и провожал. А я? Я дарила ему что-то, старалась окружить его нежностью, никогда не спорила, занималась творчеством, чтобы стать крутой и ему было бы приятно, что его девушка крутая. Уеду, оставлю на столе бутылку пива и нежную записку. Пошлю из Москвы смешную открытку с нарисованным от руки мемом. Один раз попыталась приехать без предупреждения, мол, сегодня я тебя гуляю и развлекаю, но он и тогда перехватил инициативу: ну что за фигня, ты же девушка, а не я.

(Все это мило, но много акцентов на то, как он был щедр и как она была креативна. На что это влияло?)

Постепенно он охладевал. Из-за войны у него стало больше рейсов, так как он летает на суперджете, а суперджеты теперь летают за всех. Мы могли видеться только раз в месяц. Я слила границы, внимание и забота такого крутого человека были очень вкусны для моей короны, и хотя я сознательно старалась не щипцевать, все равно я слышала что-то вроде: «Ты требуешь от меня слишком многого». Вслух я ничего не требовала, но в моих мечтах все было абсолютно радужно, я считала его Той Самой Любовью, которую загадала в новогоднюю ночь. Плюс он сам говорил: “может быть, именно ты – та, с которой я буду счастлив”, писал мне нежности, напиваясь, мог неожиданно окатить словами любви, послушав мои песни или взглянув на портрет. Меня же терзало, что мне почти 25, а мои отношения до сих пор – это цепь легких начал и тяжелых окончаний. И я цеплялась за Т, как будто он мой последний шанс на счастье. Я вижу все это сейчас. Тогда я это лишь смутно чувствовала.

(Не понятно, как она представляет их совместную жизнь. Она ему рисует и поет? Скорее всего ему с ней было временами весело, но не слишком комфортно, он не восстанавливал с ней силы, а тратил. И это самая главная проверка, насколько у вас хорошие границы. С людьми с хорошими границами партнер чувствует приятный комфорт и не хочет его обрывать. Как думаете, почему?)

Летом он открепился от Москвы и начал летать из Питера, каждый день. Планировать встречи стало невозможно, ведь его расписание менялось ежедневно. Многие рейсы стали длиннее из-за облета закрытых территорий, он возвращался домой спустя 9-10 часов, только чтобы лечь спать и утром опять улететь. Дневные рейсы теперь чередовались с ночными, он жаловался, что не успевает отдыхать, что у него нет вообще никакой жизни вне полетов. Я чувствовала, что становлюсь бесполезной: ему бы девушку, которая будет рядом, к которой он сможет прилететь и расслабиться, а это не я, я занимаюсь музыкой в Москве. Но чем больше я осознавала растущую безнадежность наших отношений, тем больше я боялась потерять этот сладкий корм, тем ласковее я старалась быть (сейчас понимаю, что это была липкость).

(Насколько я вижу, он не звал ее жить с ним, наверняка не представлял себе их совместный быт, одному ему отдыхать было приятней. Ну и в таком случае отношения действительно подходят к концу, у романтических встреч – ограниченный срок. Не вышло за этот срок интегрироваться друг другу в жизнь, надо расставаться и не тянуть эту лямку)

Перед сессией я прилетела к нему, он летал, а я в это время сидела у него дома и сочиняла по 9 часов кряду. В один из тех дней он вернулся ночью, и мы стояли на балконе на рассвете. Он обнимал меня и говорил, как он счастлив, что я с ним, что мы живы, что мы смотрим на это прекрасное солнце над водой. А пойдем ближе, сказал он, пойдем встречать рассвет к воде – когда еще будет такая возможность? Мы пошли, он посадил меня на велосипед, а сам встал на ролики. Взял с собой бутылку сангрии, я говорю: зачем? Не надо? И недалеко от залива, полупьяный, он попытался сделать трюк на роликах и упал, разбил бутылку, разрезал руку. Крови было, как у Тарантино. Я пыталась остановить кровь салфеткой из кармана, он смеялся и говорил, что все это чудесно и весело. Не послушал меня, сказал, раз пошли на залив, то надо дойти. И мы стояли на камнях, в лучах рассвета: я, он с рукой в окровавленных салфетках. Говорил, что счастлив. Смеялся. “Это просто царапина”. На следующий день руку ему зашивали.

(Здесь опять как с ковидом в самом начале. Он рискует, она и рада. Ему нужна женщина, которая будет заботиться о нем и не захочет наслаждаться закатом, когда у него течет кровь. А автор так… вся в своем творчестве, вся в самолюбовании)

Я уехала сдавать сессию. Он продолжил летать по своему тяжелому графику. Начал смутно говорить, что его не удовлетворяет, что я так далеко. А к тому моменту я уже была не той легкой девушкой, что полгода назад, воспринимала его не как подарок судьбы, а как должное, как совершенно-точно-мою-судьбу и все такое. По имиджу я тоже расслабилась, начал встречаться с тонкой тростинкой в черном, продолжал с… самой обычной. Но он все еще был ласков ко мне: говорил, что я его самая серьезная девушка, что дорожит нашими отношениями, один раз, выпив, спросил «Ты готова, что когда-нибудь мы поженимся?» Теперь мне кажется, что он хотел бы услышать «нет», но я сказала «эмммм ну да», потому что я влюблена и с отсутствующими границами, конечно да.

(Странно, что она считает такой ответ – признаком влюбленности. Видите здесь манифестацию неуважения к нему? Она сожалеет, что не отказалась, хотя это был бы косяк. Почему она это не видит?)

Появились претензии: начинал высказывать недовольство чем-то, но никогда не договаривал до конца, говорил, ладно, не будем.

(Она очень боится липнуть, очень старается показать ему свою независимость и свое творчество, как будто единственная цель мужчины – замереть от восторга и служить. У него своя жизнь и ему нужна женщина, с которой его жизнь станет легче и приятней, а любоваться ею ему уже надоело, он и раньше-то не сильно любовался, скажем прямо)

В последний раз, когда я была у него, он вернулся из длинного рейса, а я вышла встретить его на лестничную клетку. Я помню, как он вышел из лифта, абсолютно убитый, глядя себе под ноги, поднял глаза, но увидел меня и улыбнулся, как мне показалось, счастливо и нежно. Я приготовила ему ужин, мы выпили, он сказал: ты уезжаешь утром, давай спать завтра, а остаток ночи проведем вдвоем. Мы занимались любовью, пили вино, смеялись, потом уснули, а утром я проснулась, он вызвал мне такси и я уехала. Мне нужно было в Москву, потому что меня пригласили на собеседования на новую работу. Он продолжил летать и становился все мрачнее, пил все больше (он в принципе очень много пьет), говорил, что может расслабиться, только выпивая после работы, иначе внутренняя агрессия его сожрет. А он и в самом деле довольно агрессивный: занимается стрельбой, дома у него стенд винтовок, сны, которые он записывает и иногда читал мне, все про войну. Он спал, дергаясь и скрипя зубами, и успокаивался только найдя и обняв меня. В мой последний приезд мы сидели на берегу Невы, и он рассказывал, что попал в безвыходную ситуацию: столько летать в нарушение всех норм отдыха и здравого смысла – невозможно и убивает его, но если он попытается поднять эту тему, ему скажут «скажи спасибо, что вообще летаешь». Я думаю, что от этого у меня росла корона Спасательницы. Вот он такой усталый и злой, а тут я такая ласковая. Я не заметила, что ему это было не нужно.

(Ей кажется, что ему не нужна была ласка, но ласка нужна всем. Только ласка бывает разная. Как вы думаете, какая ласка была у автора? Почему эта ласка оказалась бесполезной?)

Расстались мы так. После моего последнего возвращения в Москву он стал совершенно злым и мертвым, либо летал, либо пил, я ловила перемены его настроения, пугаясь агрессии и радуясь дружелюбию. Я понимала, что мое придуманное счастливое будущее тает на глазах, однажды спросила в ответ на какой-то злобный монолог: ты хочешь расстаться? Он сказал: когда-нибудь это произойдет, но не сейчас, сейчас я наслаждаюсь дождем. Через несколько дней я ляпнула, что волнуюсь за наше будущее (желая, чтобы он меня успокоил), но он сказал: я думаю, ты понимаешь, к чему все идет, зачем тянуть? У меня земля ушла из-под ног. Я позвонила ему, сказала, что люблю его и не хочу расставаться. Он начал объяснять, что это наши отношения – это не то, что ему нужно, что формат провальный, что он в принципе с такой жизнью ничего и никого больше не вывозит и хочет только одиночества.

(Под конец она его уже угнетала и грузила. Он хотел расстаться, но ему было жаль ее. Вот тут бы ей и правда вспомнить уже про независимость. А в начале отношений – не надо, надо было вкладываться больше и проявляться горячей. Как вы думаете, почему часто все наоборот, даже у рыб, не только у рапанов?)

Пока он это говорил, я резко успокоилась. За секунду голова встала на место. Ответила: да, ты прав, действительно ничего не получилось. Извини, что не заметила, что напрягаю тебя, последнее время я просто пользовалась твоей добротой и гостеприимством, не видя этого – прости, пожалуйста, ты мне очень нравился и я была ослеплена. Он сказал: все так и есть, не грусти пожалуйста, я хочу, чтобы мы остались хорошими друзьями. Я ответила: да все будет окей, не волнуйся, конечно, через какое-то время мы сможем стать друзьями. (Я не собираюсь с ним дружить.) Ну давай, хороших полетов тебе, пока. Он какое-то время еще попытался подержать меня на телефоне, говоря – ну тебе ведь сейчас там будет грустно, давай лучше поболтаем, я пойду гулять, ты в трубке пойдешь со мной. Я повторила – мол, нет, со мной все будет супер, не волнуйся за меня, пока. Повесив трубку, я разрыдалась как никогда в жизни. Спустя пару часов он что-то мне написал, но я не открыла сообщение, и он его удалил.

А утром я увидела сообщение в телеграме, которое он прислал глубокой ночью:

«Я сидел на заливе, свисая ногами над волнующимся морем, там, где мы встречали рассвет, там, где я так глупо себя поранил, там, где я когда-то чувствовал себя счастливым. Я слушал твои песни, все, что ты мне присылала, только теперь я в них вслушивался внимательно, вдумывался в текст, и твой прекраснейший голос нашептывал мне грустнейшие строки. От самой первой песни до последней. Это все еще была самая красивая музыка, что мне доводилось слышать, только теперь в ней был смысл. Под моими ногами бушевало море, тучи закрыли небо, по волнам подкрадывалась рябь дождя, а глаза окутала прозрачная пелена. Ты знала все наперед. Ты все понимала лучше, чем я»

(Ну да, он скучает на дистанции. Он вспоминает лучшие моменты, когда он был влюблен и чувствует подъем симпатии)

И фотка моря и камней. Я не ответила.

(Конечно не ответила, потому что фокус на себе, а не на нем. Как надо было ответить?)

Да, думаю, я все понимала, но не смогла вовремя остановиться. С самого первого дня я не могла точно сказать, что он ко мне чувствует: с января, с карантина, когда он флиртовал со мной, но никогда не отвечал на мой флирт. Он мог общаться без намека на романтику, а потом посреди ночи писал: мои друзья напомнили мне, что у меня есть ты, я тебя так люблю. На мое «я тебя люблю» отвечал стикером. Я верила его глазам, тому, как он смотрел на меня, когда мы были вместе, и его поступкам – подаркам, деньгам, тому, что провожал на поезд прямо в форме, с рейса, успев через пробки ровно настолько, чтобы меня поцеловать. Теперь я думаю, что это была галантность и воспитание, и пока он мучил себя необходимостью меня любить, я постепенно душила его своей липкостью под видом нежности. А может, он и в самом деле хотел сделать мне хорошо, просто у меня не получилось сделать ему хорошо в ответ. Может быть, какой-то запас СЗ у меня и был, но я его растратила некрасивыми поступками, жалобами, рассказами о нелицеприятных вещах – я ссорюсь с мамой, до меня домогается препод и так далее. Зачем ему об этом знать? Вера в то, что он моя судьба, была штурманством. Его большая ОЗ сделала его знаки внимания основным источником корма для моей самооценки, и я ощущала это, рефлексия пробивалась в песнях, но на голове моей была большая корона. Теперь мне так стыдно перед ним, но больше – перед собой.

(Прокомментируйте ее анализ)

Плюс, действительно, физическая невозможность видеться и его тяжелая и непредсказуемая работа оказались непреодолимыми препятствиями. Это я, ради его большой и сладкой ОЗ, готова была мириться с расстоянием и рваться к нему. Я думаю, он дал мне аванс, начав со мной отношения, но аванс я потратила и надежд не оправдала.

И вот еще какая деталь: за пару недель до расставания, в самом конце моей сессии, я потеряла право на грант, который получала каждый месяц 4 года. Завалила последний экзамен, а пересдач мне иметь нельзя. Готовиться к экзамену в последние несколько дней – такая себе практика, но всегда у меня получалось, память хорошая и собираться вовремя я умею, в дипломе у меня были одни пятерки, и тут – пересдача. Пришла беда, отворяй ворота. Это был знак моего дурного состояния. Пару дней я пожила в аду, но разослала свои резюме в миллион мест, и в итоге прошла собеседования сразу на две хорошие работы, между которыми я сейчас выбираю. Мой главный экзамен, по сочинению, прошел отлично: я не только получила высший балл, но и несколько педагогов высоко оценили одну из моих работ и предложили исполнить ее настоящими большими коллективами на настоящих фестивалях. С другой работой я неожиданно для себя прошла в финал конкурса, где меня будут исполнять через пару месяцев.

Дела налаживались, мне казалось. И тут расставание с Т. Я надеюсь, что как после потери гранта я собралась и быстро нашла хорошую работу, о которой раньше не смела и мечтать, так и разрыв я использую, чтобы восстановить и укрепить свою фигуру.

Жизнь постоянно дарит мне возможности, которые я сливаю в мусорку. Дали большой разовый грант от Союза композиторов – круто, купила аппаратуру для работы, но тут же потеряла основной грант, на который жила. Блестяще сданное сочинение – и идиотская пересдача оркестровки. Нашла в себе силы закончить многолетнюю историю с М – вот он, Т, как подарок под елкой, и с ним ровно на те же грабли. И работа раньше у меня была прекрасная, непыльная удаленка переводчиком, устроилась случайно, по знакомству, а я за 3 года обленилась и год назад меня уволили. Теперь новая работа, в дорогой частной школе, достойная зарплата, идеальный график. Я чувствую, что именно сейчас мне нужно выйти из порочного круга глупых потерь, что правильное поведение после разрыва с Т – необходимое для этого условие.

Но я не знаю, что делать. Гоню мысли о нем, говорю себе: с ним уже больше ничего никогда не будет, конец. Становится легче, но мысли возвращаются. Снова гоню. Удалила все его фото, всю музыку, связанную с ним, мои собственные песни о нем отправила в стол (а я начала записывать альбом, чтобы попробовать его издать). Камбэка не будет, он в Питере, я в Москве, отношения объективно невозможны. Я уже пару недель как снова хожу в зал, но теперь работаю там еще упорнее. Выкидываю старые вещи, занимаюсь с учениками. Работа начнется только через пару недель.

Но страшно то, что ни музыкой, ни рисованием я заниматься пока не могу. Искусство всегда было моим главным ресурсом, моим основным способом восстановиться от чего угодно, но в голову лезут мысли: вот сейчас я порисую и выложу и Т офигеет и поймет, что зря меня потерял. Вот сейчас я напишу, и Т офигеет, и далее по тексту. Я не знаю, что я сделала со своим ресурсом, связав его с одобрением Т, но мне очень плохо, я не могу без него и не могу ничего делать. А меня ждут новые конкурсы и новые возможности. Ни к одному новому сочинению я не могу подойти без наваждений в духе «вот меня сыграет большой оркестр и Т поймет, кого потерял». Подскажите, пожалуйста, как отцепить искусство от мыслей о Т, ведь я, думая, что для него это привлекательно, напрямую подчинила свое творчество его одобрению?

(Чтобы отцепить свою самооценку от Т., надо увидеть, что вы довольно мало вносили радости и пользы в жизнь этого человека. В начале больше, в конце совсем нет. Почему – другой вопрос, иногда это объективно невозможно, но в любом случае – это позади. Камбэк еще возможен, но основная проблема камбэком не решится. Он должен быть счастлив с женщиной, тогда он будет ее любить. А песен и рисунков для счастья очень мало. Это он был музой и помогал творить, поэтому вы его любили, а вы ему музой не были и поддержкой тоже – плохой. Это надо осознать и просто принять как факт, тогда не захочется цепляться и грузить собой человека, а его приступы ностальгии будут вызывать нежность и благодарность. Творчество же как таковое отцеплять от него не обязательно)

Что делать, чтобы восстановиться, навсегда отцепиться и стать сильнее?