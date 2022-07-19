 

Наследный принц Саудовской Аравии пригласил в Эр-Рияд Грету Тунберг

19.07.2022, 19:32, Разное
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Как сообщает Аль-Джазира, наследный принц Мухаммед бен Салман готовит в столице королевства торжественный приём группы экологов во главе со шведской активисткой Гретой Тунберг.

Саудовская Аравия намерена в ближайшее время сократить добычу нефти и природного газа на 30 процентов.

По сообщениям арабской прессы, проблема глобального потепления как никогда остро стоит для монархий Персидского залива. Из-за выбросов вредных парниковых газов температура в стране ежегодно повышается в среднем на 0.1 градус Цельсия. В долгосрочной перспективе это может привести к опустыниванию земель королевства и проблемам с продовольствием и питьевой водой. Мухаммед бен Салман стал автором инициативы по резкому сокращению добычи нефти, ради чего намерен заручиться поддержкой мирового экологического сообщества.

Как сообщили в Службе протокола дворца, визит Греты Тунберг будет проходить по высшему разряду с участием конного конвоя, танцоров с саблями, фаер-шоу и выступлением королевского оркестра евнухов. Для проживания экологов выделят дворец короля Фадха в Неджде. В ходе торжественной церемонии Грета Тунберг сможет самостоятельно закрутить символический вентиль, остановив работу крупнейшей в стране скважины Эль-Хинзир.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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