Широкие брюки оверсайз этой весной носили все: какая модная обувь сезона лучше всего сочетается с палаццо, кюлотами и не только

Одежда оверсайз стала мейнстримом текущего года. Трендовыми оказались весной мешковатые брюки: кюлоты, палаццо, джоггеры. Не сдают такие вещи своих позиций и текущим летом, ведь модницы сумели оценить удобство и комфорт ношения данных изделий.

Если вы до сих пор не знаете, с какой обувью сочетать штаны оверсайз, тогда возьмите на вооружение следующие советы.

Туфли на каблуке

Для создания элегантного образа смело используйте изящные и стильные туфли на каблуке. Это могут быть как классические лодочки, так и изделия с оригинальной формой каблука (например, в виде песочных часов).

Сочетайте туфли на каблуке с удлиненными или укороченными брюками оверсайз в зависимости от погоды или мероприятия. Кстати, подобное сочетание подойдет для посещения торжеств или деловых переговоров.

Обувь на каблуке хороша тем, что она делает выше, а это идеальный вариант для миниатюрных девушек. Вы также можете выглядеть стройнее, если сочетаете штаны оверсайз с высокой талией и туфли на каблуке. Это создаст иллюзию длинных ног.

Босоножки на каблуке

Прекрасный вариант для лета и для жаркой погоды. Тонкий каблук, элегантные перепонки — подобная обувь очень подходит к брюкам оверсайз.

Отдавайте предпочтение босоножкам с устойчивым каблуком. Пусть он не будет слишком высоким. Помните, что комфорт — на первом месте. Вы можете сделать обувь изюминкой своего образа, если выберете пару яркой расцветки.

Если нужен более строгий и формальный образ, тогда создайте монохромный лук: чтобы и одежда, и обувь сочетались по цвету.

Обратите внимание, что этим летом в моде также вьетнамки. Но не плоской подошве, как мы видели в девяностые годы, а на высокой танкетке.

Сапоги или полусапоги

Для создания неформального образа можно использовать сапоги: как грубые армейские, так и полусапожки на небольшом устойчивом каблуке или на платформе. Такая обувь гармонично сочетается с брючным комплектом из штанов и кардигана. Под них можно надеть топ.

Вы также можете рассмотреть вариант сапог на высоком каблуке и танкетке. В таком случае будет правильнее надеть укороченные штаны оверсайз – чтобы было лучше видно обувь.

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Лоферы, мокасины или мюли

Если говорить об эффектных образах в повседневном и уличном стиле, то нельзя не отметить удобную закрытую обувь наподобие лоферов, мокасин или мюлей.

Обратите внимание, что трендовым является сочетание штанов оверсайз с низкой посадкой (как будто они висят на бедрах), где штанины фалдами ниспадают вниз и покрывают обувь. Образ получается очень неформальным, зато стильным.

Обратите внимание, что этот вариант больше подходит для высоких и стройных девушек.

Кроссовки

Кто сказал, что штаны оверсайз не могут сочетаться со спортивной обувью? Еще как могут. Вот только давайте отставим в сторону кеды, а вместо них возьмем обычные классические кроссовки, на средней высоты подошве.

Если ищете универсальный вариант на все случаи жизни, то берите белоснежные кроссовки. Они сочетаются с любыми штанами: любого цвета, длины и расцветки.

Спортивная обувь станет украшением образа в уличном стиле.