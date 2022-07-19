Скандалы: Первый после Маска

Кто управляет делами владельца Tesla и помогает ему очернять врагов?

Накопать компромат для суда? Сделано. Обеспечить получение внушительного кредита? Не вопрос. Нанять телохранителей или продать дом? Готово. Возглавить, по крайней мере на бумаге, нейротехнологическую компанию? Нет проблем, босс. Все — от подбора персонала до помощи в крупных сделках — работа Джареда Бирчалла. Он примерный семьянин, отец пятерых детей, верующий христианин и правая рука Илона Маска. С чем способен справиться незаменимый помощник — в материале «Ленты.ру».

Серый кардинал

Илон Маск известен в первую очередь электромобилями Tesla и запуском ракет SpaceX. Еще его компании разрабатывают систему спутников Starlink, чтобы обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любом уголке мира, строят скоростные тоннели и создают мозговые чипы. На ближайшее будущее у предпринимателя множество планов: создать роботов-гуманоидов, лечить людей с помощью нейрочипов, научить Tesla обходиться без водителей, организовать полеты на Марс, увеличить список побывавших на Луне людей, разогнать спутниковый интернет до околосветовой скорости и не допустить восстания машин.

При ежегодном обновлении рейтинга миллиардеров в 2022 году журнал Forbes впервые официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием 219 миллиардов долларов. В будущем именно Маск имеет все шансы стать первым триллионером на планете. Успехом основатель Tesla и SpaceX во многом обязан армии своих помощников, но главный из них — Джаред Бирчалл, который не только управляет личным состоянием миллиардера, но и решает бытовые проблемы, временами потакая многочисленным прихотям предпринимателя.

Сам Маск стал прототипом образа «гения, миллиардера, плейбоя и филантропа» Тони Старка из серии фильмов про Железного человека, а в одной из частей франшизы сыграл сам себя. Бирчалла же можно сравнить с искусственным интеллектом-дворецким Джарвисом, который помогает разбираться с проблемами. Причем о правой руке Маска известно не так много: ему в основном удается оставаться в тени. Он не особенно активен в социальных сетях и публикует только снимки своих пятерых детей и видео из церкви Иисуса Христа Святых последних дней, куда регулярно ходит. Знакомые описывают Бирчалла как тихого и вежливого семьянина. «Джаред — самый прямолинейный человек, которого вы когда-либо встречали», — рассказал один из его бывших коллег.

Карьеру в сфере финансов Бирчалл начал в банке Goldman Sachs, а затем перешел на работу в отдел частного капитала в инвестиционный банк Merrill Lynch в Лос-Анджелесе. Однако оттуда его уволили из-за утраты доверия: он «отправил корреспонденцию клиенту без одобрения руководства». В 2010 году Бирчалл присоединился к Morgan Stanley, там его описали как «человека, который не был суперзвездой, но умел управлять состояниями богатых». В 2016-м он ушел из корпорации и стал работать на Маска, помогая ему создать семейный фонд Excession, чтобы управлять состоянием. В фонде кроме самого Бирчала работает всего один человек. Для сравнения, в семейных офисах Джеффа Безоса или Билла Гейтса трудятся по несколько десятков сотрудников.

Акции Tesla и SpaceX составляют основную часть капитала Маска, чтобы не продавать их, для инвестиций в новые проекты он вынужден обращаться за кредитами в банки. Связями с ними и занимается Бирчалл, обеспечивая кредитование. Сейчас помимо работы в Excession Бирчалл является директором тоннельной компании Маска Boring Company и членом правления благотворительного частного фонда предпринимателя, а также занимает должность директора в нейротехнологической компании Neuralink. Несмотря на связь с компаниями начальника, обязанности Бирчалла характерны именно для управляющего семейным фондом. Скорее всего назначение в Neuralink формальное: топ-менеджер по факту не вовлечен в ежедневную работу и в целом редко появляется в офисе. Но помимо основных обязанностей он разруливает и личные дела эпатажного начальника.

Сам Бирчалл, возможно, сколотил состояние, но у него все равно явно куда меньше денег, чем у босса.

Судя по отчетам Morgan Stanley, типичный глава крупного семейного офиса зарабатывает от 1 до 3 миллионов долларов в год, но итоговая сумма может быть значительно выше в зависимости от обязанностей. Однако о его заработках можно только гадать: по закону подобные организации не обязаны раскрывать такую информацию. Впрочем, о богатстве можно судить по косвенным признакам. В 2020 году Бирчалл вслед за Маском переехал в Техас, где приобрел дом с пятью спальнями, бассейном и теннисным кортом, крытым фонтаном, винной комнатой и гаражом на 12 автомобилей за 2,25 миллиона долларов.

Особые поручения

Помимо прочего Бирчаллу приходится организовывать полеты Маска на частном самолете, продавать недвижимость, связываться с банкирами, а также нанимать нянь и охранников. Знакомые описывают его как милого и спокойного человека, но несмотря на положительный образ, он готов пойти на многое ради босса. Показательным примером стал скандал из-за неосторожного твита Маска в 2018 году. В Таиланде детская футбольная команда оказалась заблокирована в затопленной пещере, была организована спасательная операция. Тогда Маск предложил запустить туда мини-субмарину, но его план не понравился спелеологу Вернону Ансворту, который вызволял детей. Спасатель объявил, что идея миллиардера — это попытка пиара, и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже».

В ответ Маск в своем Twitter назвал оппонента педофилом (pedo guy). Ансворт не стал терпеть оскорблений и подал на миллиардера в суд, обвинив его в клевете, и потребовал 190 миллионов долларов компенсации. Бирчалл по указанию Маска нанял частного детектива, чтобы тот накопал компромат на спелеолога. Сыщиком оказался человек по имени Джеймс Говард — сотрудник расследовательской фирмы Jupiter Military & Tactical Systems. Выяснилось, что у него есть судимость за то, что он украл деньги у бывших бизнес-партнеров. За работу он получил от миллиардера 50 тысяч долларов, но подтвердить домыслы о педофилии не удалось. Тем не менее Маск выиграл суд: защита смогла доказать, что Маск не называл Ансворта педофилом в прямом смысле, а использовал это слово в качестве насмешки.

С другой стороны, Бирчалл также имеет отношение к благотворительным инициативам Маска — Musk Foundation. В частности, он помог создать грант на 100 миллионов долларов для XPrize Carbon Removal. По результатам конкурса деньги должна получить научная команда, разработавшая технологию по улавливанию и хранению углекислого газа. Еще при участии Бирчалла фонд спонсировал организацию Feeding Texas, которая борется с голодом в штате, а также выделил миллионы долларов на исследование COVID-19. Впрочем, средства из фонда Musk Foundation временами идут на совершенно разные цели. В разное время деньги из него направляли на постройку храма для фестиваля Burning Man, школьное обучение детей миллиардера, работу Зала славы рок-н-ролла.

Недавно у Бирчалла появились новые обязанности: после того как Маск объявил о желании купить Twitter за 44 миллиарда долларов, он стал руководить ходом сделки. И хотя у Бирчалла нет опыта организации многомиллиардных поглощений, ему удалось привлечь своего бывшего работодателя — корпорацию Morgan Stanley, чтобы обеспечить финансирование. Маску понадобился рекордный кредит в 12,5 миллиарда, чтобы обеспечить выплаты.

Ряд инвесторов, в том числе Oracle, Sequoia Capital, Vy Capital и криптовалютная биржа Binance, вложили в сделку более 7 миллиардов долларов. Бирчалл был одним из контактных лиц во время переговоров. В целом он выступает за неограниченную свободу слова в Twitter и против цензуры в социальных сетях. В начале июля стало известно, что сделка находится на грани срыва, в СМИ появилась информация, что миллиардер и его приближенные перестали участвовать в обсуждении финансовой стороны сделки. Позднее Маск принял решение расторгнуть сделку, а Twitter пригрозил подать на него в суд.

Второй человек после Маска — полная противоположность ему самому. Сдержанный семьянин-мормон и отец пятерых детей работает на трижды разведенного провокатора, который регулярно попадает с скандальные истории и становится героем светских хроник. Однако Маск и Бирчалл работают вместе уже шесть лет и явно хорошо подходят друг другу. «Если у вас нет взаимопонимания и вы не подходите человеку, на которого будете работать, вы долго не продержитесь, — подтвердил сооснователь компании по подбору персонала для семейных фондов Agreus Group Тайаб Мохамед. — Уверен, Джаред — первоклассный специалист, но, кроме того, он определенно отлично подходит Илону Маску». Однако, несмотря на сложившуюся репутацию хорошего парня, Бирчалл ради босса готов копаться в чужом грязном белье и оставаться в тени, как и подобает персонажу второго плана.

Дарья Волкова

Оригинал материала: “Лента.ру”