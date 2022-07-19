Эксперты делятся своими советами о том, как приучить ребенка засыпать самостоятельно
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Эксперт рассказала, что дети создают ассоциации для засыпания и не могут вернуться в сон, если этого не делают.
Шакарян также заявила, что неправильно составленный режим сна или неподходящие условия для сна могут препятствовать самостоятельному засыпанию.
Ее мать также сказала, что человек должен быть готов к самостоятельному засыпанию уже в возрасте от рождения.
Нет необходимости терпеть ночные пробуждения и постоянное недосыпание младенца. Елена Мурадова рассказала, что сделать так, чтобы малыш засыпал самостоятельно, можно сразу после его рождения.
Специалисты советуют соблюдать ритуалы и распорядок дня перед сном.
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