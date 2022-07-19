Эксперты делятся своими советами о том, как приучить ребенка засыпать самостоятельно

Эксперт рассказала, что дети создают ассоциации для засыпания и не могут вернуться в сон, если этого не делают.

Шакарян также заявила, что неправильно составленный режим сна или неподходящие условия для сна могут препятствовать самостоятельному засыпанию.

Ее мать также сказала, что человек должен быть готов к самостоятельному засыпанию уже в возрасте от рождения.

Нет необходимости терпеть ночные пробуждения и постоянное недосыпание младенца. Елена Мурадова рассказала, что сделать так, чтобы малыш засыпал самостоятельно, можно сразу после его рождения.

Специалисты советуют соблюдать ритуалы и распорядок дня перед сном.