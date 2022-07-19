По мнению Государственной Думы, в Чехию будет большой отток российских туристов

По словам члена Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексея Черняка, Чехия ожидает оттока российских туристов в случае пересмотра визового соглашения.

Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, заявил, что Европейский Союз должен разработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть существующие соглашения, особенно в отношении виз. Он заявил, что Европейский Союз должен исходить из того, что в ближайшие 10 лет отношения с Россией станут очень сложными.

Своими враждебными и агрессивными заявлениями чешские власти могут спровоцировать массовый отток российских туристов. Это будет выстрел не в лицо Чехии, а скорее в их “руку”, из которой она раньше получала немалый доход от туристов. Прага была единственным местом, которое до пандемии приняло 400 000 наших соотечественников. Каждый из них потратил несколько тысяч евро”. сказал Черняк в интервью РИА Новости.

Он предложил чешским властям сначала объяснить свои планы отельерам, владельцам ресторанов, музеев и магазинов.