 

По мнению Государственной Думы, в Чехию будет большой отток российских туристов

19.07.2022, 18:26, Разное
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По словам члена Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексея Черняка, Чехия ожидает оттока российских туристов в случае пересмотра визового соглашения.
Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, заявил, что Европейский Союз должен разработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть существующие соглашения, особенно в отношении виз. Он заявил, что Европейский Союз должен исходить из того, что в ближайшие 10 лет отношения с Россией станут очень сложными.

Своими враждебными и агрессивными заявлениями чешские власти могут спровоцировать массовый отток российских туристов. Это будет выстрел не в лицо Чехии, а скорее в их “руку”, из которой она раньше получала немалый доход от туристов. Прага была единственным местом, которое до пандемии приняло 400 000 наших соотечественников. Каждый из них потратил несколько тысяч евро”. сказал Черняк в интервью РИА Новости.
Он предложил чешским властям сначала объяснить свои планы отельерам, владельцам ресторанов, музеев и магазинов.



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