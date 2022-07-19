 

Турагентства советуют готовиться к получению Шенгена как минимум за шесть месяцев до поездки

19.07.2022, 18:26, Разное
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Россияне, планирующие поездку в Европу зимой, должны подавать документы на получение шенгенской визы не менее чем за шесть месяцев до поездки.
Эксперты считают, что трудности, с которыми столкнулись россияне в июле этого года, связаны с целым рядом факторов. Среди них – снятие ограничений на вьезд в Европу, открытие российских сухопутных границ с ЕС и нехватка персонала в консульствах ЕС, в том числе высылка дипломатов.

Кроме того, ассоциация отметила, что с весны Эстония, Латвия и Литва не выдают краткосрочные визы для российских туристов.

Большинство стран-членов ЕС и Шенгенской зоны будут принимать эти документы. В этот список входят Швеция, Греция, Испания и Италия.

Эксперты также подчеркнули тот факт, что в визовых центрах Испании, Италии и Франции в июле-августе нет свободных мест. Финские центры не дают возможности записаться до конца месяца. Однако, возможно, вам удастся получить слоты на август. Иногда такие слоты освобождаются из-за отказов тех, кто ранее забронировал въезд.

В визовом центре Венгрии вы также можете записаться на прием на следующий рабочий день. Объяснение очень простое. Визы выдаются только на срок поездки, поэтому для предъявления документов у вас должны быть куплены билеты.” Добавлено в АТОР.



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