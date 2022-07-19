 

В конце 2022 года начнется подготовка к строительству метро “Гольяново”

19.07.2022, 18:22, Разное
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Застройка Гольяново началась в 1960-е годы, однако собственной станции метро там до сих пор нет. Местным жителям приходится добираться до “Щелковской” – конечной станции Арбатско-Покровской линии на востоке столицы.

“Гольяново” улучшит транспортное обслуживание одноименного района, где проживает около 160 тысяч человек. Ожидаемый пассажиропоток – 60 тысяч человек в день. Новая станция разгрузит Щелковское шоссе.

Строительство метро в Гольянове находится на стадии проработки. Трассировку участка утвердила Дирекция строящегося метрополитена ГУП “Московский метрополитен”, сообщил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Перегонные тоннели пройдут от “Щелковской” под Уральской и Уссурийской улицами. Глубина залегания – от 10 до 23 метров.

Участок от “Щелковской” до “Гольяново” протянется на 2,6 километра. Новая станция расположится на пересечении улиц Уссурийская и Сахалинская, уточнил Бочкарев.

У станции будут два вестибюля с выходами на обе стороны Уссурийской улицы. Территорию у “Гольяново” благоустроят.

Гендиректор АО “Мосинжпроект” Юрий Кравцов отметил, что сейчас специалисты проводят геодезические, геологические, экологические и другие изыскания. Подготовка к строительству станции начнется в конце текущего года, уточнил он.

Москва последние годы вышла в мировые лидеры по темпам строительства метро. За последние 10 лет в городе построено 195 километров линий подземки, открыто 100 станций, 11 электродепо – сеть столичного метро увеличилась в 1,5 раза.

В ближайшие годы станции подземки в радиусе не более километра от места жительства получат 90% москвичей. Улучшится транспортное обслуживание 80 районов.

Крупнейший проект столичного метростроения – Большая кольцевая линия. Ее полностью введут в эксплуатацию к началу 2023 года. На БКЛ будет 31 станция, она сократит время в пути для пассажиров на 15-20 минут, создаст новые маршруты передвижения.

Продолжается строительство долгожданной линии в Троицк. Она соединит территории Новой Москвы с центром города. Первую очередь до Коммунарки введут в эксплуатацию в 2024 году, в 2027-м подземка дойдет до Троицка.



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