 

“Дебилы”: политолог Сатановский об идее Киева уничтожить Черноморский флот

19.07.2022, 18:22, Разное
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Украинские политики не раз поражали людей своими бурными фантазиями и угрозами в адрес России. Однако наших сограждан это только смешит.

Российский политолог Евгений Сатановский оценил угрозы Киева уничтожить Черноморский флот при помощи западного вооружения. Об этом ранее заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Сатановский в ответ на это прямо назвал сотрудников Минобороны Украины дебилами с бредовыми идеями за такие мысли. По мнению политолога, всерьез комментировать такое даже не стоит.

“Дебилы… Умные люди либо молчат, либо говорят вещи, которые соответствуют чему-нибудь. Дураки ведут себя иначе. В данном случае мы имеем даже не глупость, а глупость в кубе. Именно поэтому я говорю, что они дебилы… Пусть хоть Москву берут. Это называется “дурень думкой богатеет”, – заявил Сатановский в беседе с Пятым каналом.

Ранее представитель военного ведомства Незалежной отметил, что процесс “очищения” Черного моря начался якобы после того, как армия России покинула остров Змеиный. Он также заявил, что Россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжать существовать в виде целой страны.



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