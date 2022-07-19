 

Мишустин призвал развивать собственное производство транспортных средств

19.07.2022, 18:17, Новости дня
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Важно продолжать расширять, развивать собственное производство в транспортной сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по транспорту.

По его словам, речь идет не только об авиации. «Конечно же, нам потребуются также и морские суда, и современный подвижной состав для железных дорог на отечественной компонентной базе, также грузовики, общественный транспорт, строительная техника», – цитирует ТАСС Мишустина.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Минпромторг до осени разработает программу поддержки предприятий, которые ориентированы на создание продукции, обеспечивающей технологический суверенитет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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