Мишустин призвал развивать собственное производство транспортных средств

Важно продолжать расширять, развивать собственное производство в транспортной сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по транспорту.

По его словам, речь идет не только об авиации. «Конечно же, нам потребуются также и морские суда, и современный подвижной состав для железных дорог на отечественной компонентной базе, также грузовики, общественный транспорт, строительная техника», – цитирует ТАСС Мишустина.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Минпромторг до осени разработает программу поддержки предприятий, которые ориентированы на создание продукции, обеспечивающей технологический суверенитет.

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