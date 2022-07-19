Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль

Торги пары иранский риал/российский рубль запущены во вторник на валютной бирже Тегерана, информирует агентство IRNA.

Отмечается, что эта позиция на торгах открыта в рамках подписанных ранее между Тегераном и Москвой соглашений о развитии межбанковского и валютного сотрудничества. Риал и рубль торгуются по тем же правилам, что и другие пары валют, в том числе доллар и евро, передает ТАСС.

Руководитель пресс-службы иранского Центробанка Мостафа Гамари Вафа отметил, что с началом торгов и в целом с развитием межбанковского сотрудничества на двусторонней основе экспорт Ирана в Россию увеличится, и это «серьезный шаг в развитии экономических отношений между двумя странами».

Руководитель ЦБ Ирана Али Салехабади, отмечает IRNA, указал в свою очередь, что «в нынешней политической ситуации в мире международные валюты, такие как доллар, стали политическим инструментом и фактором господства».

«Местные валюты, двусторонние и многосторонние валютные соглашения станут подходящим средством для нейтрализации политических инструментов и доминирования мировых валют. Сегодня мы являемся свидетелями первого и очень важного шага в области двусторонних валютных соглашений между Ираном и Россией», – сказал он.

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси во вторник проводят встречу в Тегеране.

Ранее Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве РФ и Ирана.

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