 

В Polymetal задумались о продаже бизнеса в России

19.07.2022, 18:17, Новости дня
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Крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в РФ Polymetal изучает возможность продажи российских активов.

«В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила 984 млн долларов», – цитирует заявление компании ТАСС.

Компания отметила также, что для оценки потенциальной сделки был создан специальный комитет совета директоров, в состав которого вошли независимые неисполнительные директора компании.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Крупнейший акционер — группа «ИСТ» Александра Несиса и партнеров — владеет 23,9% акций компании. В свободном обращении находится 75,2% акций.

Ранее датский производитель холодильной техники Danfoss подписал соглашение о продаже своего бизнеса в РФ и Белоруссии местным операторам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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