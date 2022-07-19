Оливковое масло, корица и кондиционер: как замаскировать седые волосы без химии

Если не хочется использовать краску для волос, но при этом нужно замаскировать седину, то можно использовать натуральные ингредиенты. Эти компоненты можно достаточно легко найти на большинстве кухонь. Потребуется минимум компонентов, которые не будут приносить прядям никакого вреда. Вот как можно легко замаскировать седину без применения химии.

Как правильно приготовить средство

Когда меланоциты в фолликуле погибают, то начинают расти волосы без пигмента. Несмотря на то что поседение является совершенно естественным процессом, многие женщины комплексуют, пытаются замаскировать седые волосы и используют для этого краску.

Однако это достаточно токсичные химические средства. Именно поэтому лучше всего использовать натуральные ингредиенты.

Нужно перемешать 4 ст. л. масла оливы, 2 ст. л. порошка корицы и 0,5 ст. кондиционера для волос. Поместить изначально кондиционер в стеклянную емкость, затем всыпать корицу, перемешать и влить масло. Все хорошо перемешать. Поставить емкость на 4 часа в холодильник.

Особенности применения средства

После того как пройдет 4 часа, нужно нанести готовое средство на пряди по всей длине, начиная от корней волос.

Для более равномерного нанесения нужно использовать щетку. Особенно тщательно наносить в области наибольшего количества седых волос.

Наносить обязательно нужно только лишь на чистые пряди. Оставить на волосах на 30 минут, чтобы средство хорошо впиталось в пряди.

Затем просто смыть теплой водой, расчесать волосы и дать высохнуть естественным путем без применения тепловых инструментов.

Чтобы скрыть седину, нужно применять это средство раз в неделю. В итоге пряди снова приобретут красивый и яркий оттенок. Кроме того, волосы станут более крепкими и здоровыми, так как натуральные ингредиенты содержат в своем составе важные питательные вещества.