 

Дума сочла угрозы со стороны американских санкций Ирану смешными

19.07.2022, 17:05, Разное
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Угроза Госдепартамента США ввести санкции против Тегерана выглядит “смешной” на фоне поставок оружия Украине. Однако депутат Госдумы от “Единой России” Олег Морозов заявил РИА Новости, что вопросы сотрудничества РФ и Ирана не будут доминировать над озабоченностью США.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в случае передачи Ираном беспилотников РФ против Ирана будут введены санкции со стороны США.

Это выглядит комично. Морозов заявил, что после массовой поставки американского оборудования на Украину мы будем учитывать не только американские интересы, но и интересы ближневосточных партнеров. Морозов заявил, что сотрудничество в военной области между Ираном и Российской Федерацией может быть стратегической областью сотрудничества.

Морозов сказал, что президент РФ Владимир Путин посетит Иран, чтобы изменить региональный миропорядок. Очевидно, что структура международного порядка в регионе после визита Путина будет кардинально изменена. Он резюмировал, что мнение США по этому вопросу не будет представлять для них никакого интереса.



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