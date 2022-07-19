Министерство иностранных дел Тайваня не получало никаких сообщений о поездке Пелоси

Министерство иностранных дел Тайваня во вторник заявило, что не располагает информацией о возможном визите Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США.

По данным The Financial Times, Пелоси может посетить Тайвань в августе. Первоначально планировалось, что Пелоси, глава американской делегации, посетит Тайвань в апреле. По сообщениям, спикер Палаты представителей Конгресса США может совершить эту поездку впервые с 1997 года. Во вторник Министерство иностранных дел Китая отреагировало на сообщения СМИ и потребовало, чтобы США не приглашали Пелоси на Тайвань, поскольку это нарушит “единый Китай”, за что США будут нести единоличную ответственность.

В заявлении для тайваньских СМИ министерство заявило, что “Министерство иностранных дел не получало соответствующей информации”.

Через свой МИД Пекин неоднократно призывал США прекратить все официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения в стране. Китайские чиновники также потребовали от Тайбэя прекратить провоцировать напряженность, продолжая сотрудничество с западными странами. Министерство иностранных дел Китая неоднократно упоминало Тайвань как самый важный вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина.

После поражения сил Гоминьдана под командованием Чан Кай-ши, бежавших на Тайвань во время гражданской войны против Коммунистической партии Китая в 1949 году, официальные отношения между центральной администрацией Китая и островной провинцией развалились. В 1980-х годах деловые и неофициальные контакты между материковым Китаем и островом были восстановлены. С 1990-х годов обе страны поддерживают контакты через неправительственные организации – Пекинскую ассоциацию по развитию отношений через Тайваньский пролив (BAAR) и Тайбэйский фонд обмена между двумя странами (TSEF).