 

В Эстонии был самый высокий уровень инфляции в еврозоне

19.07.2022, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно данным Евростата, годовая инфляция в Эстонии в июне достигла 22% и в настоящее время является самой высокой в Европе.
В июне годовая инфляция в Эстонии составила 22,2%. В Литве она составила 20,5%, а в Латвии – 19,2%. По данным Евростата, самый низкий уровень инфляции наблюдался на Мальте (6,1%) и во Франции (6,5%).

Уровень инфляции в еврозоне в июне ускорился с 8,6% до 8,6%. В мае он составлял 8,1%. В июне 2013 года инфляция в еврозоне составила 1,9%.

Эксперты считают, что такие цифры обусловлены ростом цен на энергоносители и последующим ростом цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.21 / ФБР расследует информацию о том, что женщина украла ноутбук из офиса Пелоси, чтобы продать его России

23.12.21 / Запретили Шукшина

19.07.22 / Das Erste – глава «АдГ» раскритиковал антироссийские санкции

23.11.21 / В Берлине прошли народные гулянья в честь годовщины выписки Навального из клиники «Шарите»

29.03.21 / Журналисты обнаружили лидера НОД Евгения Федорова в списке победителей лотереи «грин-карты»

28.12.20 / Скандалы: БАДы прокормят и детей и внуков

12.01.22 / Поргина рассказала о самочувствии недавно госпитализированного Леонида Куравлева

17.07.20 / Новые подробности дела Джонни Деппа и Эмбер Херд: показания Ванессы Паради и Вайноны Райдер

17.09.21 / Скандалы: Обнальщик поставил на Петушки

14.11.21 / Разведка США допустила инопланетное происхождение НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика