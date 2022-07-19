В Эстонии был самый высокий уровень инфляции в еврозоне

Согласно данным Евростата, годовая инфляция в Эстонии в июне достигла 22% и в настоящее время является самой высокой в Европе.

В июне годовая инфляция в Эстонии составила 22,2%. В Литве она составила 20,5%, а в Латвии – 19,2%. По данным Евростата, самый низкий уровень инфляции наблюдался на Мальте (6,1%) и во Франции (6,5%).

Уровень инфляции в еврозоне в июне ускорился с 8,6% до 8,6%. В мае он составлял 8,1%. В июне 2013 года инфляция в еврозоне составила 1,9%.

Эксперты считают, что такие цифры обусловлены ростом цен на энергоносители и последующим ростом цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.