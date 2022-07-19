Благоустройство Красносельского района завершится в сентябре

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19.07.2022, 16:56, Разное
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На текущий момент выполнено 50% работ по благоустройству. Специалисты приводят в порядок Ольховскую и Новорязанскую улицы, переулки Басманный, 1-й Басманный и Ольховский, а также Ольховский и 1-й Ольховский тупики.

Работы ведутся с соблюдением всех требований безопасности. Установлены ограждения, для пешеходов организованы удобные проходы.

Благоустройство сделает общественные пространства Красносельского района удобными для местных жителей и всех, кто приезжает туда по делам, отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, обновленные общественные пространства станут местом отдыха для москвичей всех возрастов. Так, площадь у метро “Комсомольская” в сторону Новорязанской улицы преобразится в сквер с комфортными лавочками и современным освещением.

Специалисты занимаются устройством кабельной канализации, куда уберут провода. Ее протяженность – около 17 тысяч метров. Работы завершены на 75%, уточнил заместитель мэра.

Также продолжается прокладка дополнительной водосточной сети. Специалисты устанавливают колодцы для приема дождевой воды.

В ходе благоустройства обновляют тротуары и дорожное покрытие. В Красносельском установят более 170 новых фонарей и уличных торшеров, оснащенных энергоэффективными светильниками.

“Для автомобилистов обустроим парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта поставим пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью”, – рассказал Бирюков.

В Красносельском районе станет больше зелени. Там высадят более 30 деревьев, около восьми тысяч кустарников, разобьют газон площадью 9,6 тысячи квадратных метров.

Благоустройство проходит в рамках программы “Мой район”. Она стартовала несколько лет назад по инициативе мэра столицы Сергея Собянина. В каждом районе создаются комфортные места для отдыха и занятий спортом.

Активное благоустройство в Москве началось в 2011 году. За последние 10 лет приведено в порядок 440 улиц, 40 набережных, число зеленых зон отдыха увеличилось до 886.



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