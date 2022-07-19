 

ВСУ обстреляли пригород Новой Каховки

19.07.2022, 16:55, Новости дня
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Украинские военные провели обстрел пригорода Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Видно черный дым. Обстрелян в очередной раз пригород Новой Каховки. Точное количество выпущенных ракет пока неизвестно, предварительно от четырех до шести», – сказал Леонтьев РИА «Новости».

Он пояснил, что в городе объявили воздушную тревогу, сведения о возможных последствиях атаки уточняются.

В понедельник ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС, где, по предварительным данным, повредили газопровод. В районной администрации заявили, что киевские власти применяют террористические методы, чтобы уничтожить инфраструктуру, которую уже не надеется вернуть.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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