 

В партии «Слуга народа» заявили о чистках в СБУ и правоохранительных органах Украины

19.07.2022, 16:55, Новости дня
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Необходимо готовиться к большим кадровым чисткам, которые произойдут в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона.

«Думаю, в первую очередь нужно готовиться большинству сотрудников СБУ, потому что 28 человек, которых уволили – это только начало, там будет много чисток, потому что за эти годы много резидентов российских спецслужб скрытно укрепились в стенах безопасности. Нас ждет много изменений кадровых в СБУ. Что касается других правоохранительных органов, там тоже будут изменения», – цитирует украинского политика РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Во вторник Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.

Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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