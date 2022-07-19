 

В Париже таксисты начали акцию с требованием расследовать связи Макрона и Uber

19.07.2022, 16:55, Новости дня
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Таксисты в Париже вышли на манифестацию с требованием расследовать связи президента Франции Эммануэля Макрона с американским сервисом такси Uber.

Манифестация по призыву профсоюзов таксистов проходит днем недалеко от здания Национального собрания (нижней палаты парламента) в 7-м округе Парижа, передает РИА «Новости».

Десятки таксистов вышли на акцию, чтобы осудить «сговор между государством и цифровыми платформами». Таксисты требуют создать парламентскую комиссию по расследованию связей Макрона с Uber, а также «всех практик лоббирования цифровых платформ в секторе частного общественного пассажирского транспорта».

Акция проходит мирно, за порядком следят сотрудники полиции. В ходе мероприятия собравшиеся несколько раз запускали цветные фаеры и хлопушки, однако полиция не вмешивалась.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году, следует из расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемого, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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