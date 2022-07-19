 

Белые носки и коричневый ремень: с чем носить модную плиссированную юбку

19.07.2022, 16:45, Разное
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Красивая юбка – обязательный элемент гардероба любой девушки, так как именно она позволяет добавить в образ нотку женственности и игривости, даже если с ней в комплекте идут кроссовки. Сегодня многие модницы добавляют в свои аутфиты вещи, которые изначально для этого не предназначались. Одной из таких стала теннисная юбка – тенденция 2022 года.

Идеи сочетания

В повседневной жизни теннисные юбки можно носить по-разному, главное, чтобы получившийся образ соответствовал модным трендам. Так, например, их можно сочетать с объемными свитерами, бомберами, толстовками, свитшотами и оверсайз-рубашками.

Дополнив образ белыми носками и низкими кроссовками, вы получите стильный спортивный аутфит, в котором смело сможете встретиться с друзьями в кафе или прогуляться с любимым человеком в парке.

Если вы желаете снизить спортивный градус образа и сделать его подходящим для любого случая, выберите в пару к теннисной юбке футболку или топ белого либо яркого цвета.

Сделать образ более интересным можно, накинув сверху укороченную или классическую белую хлопковую рубашку. И самое главное, создавая стильный и модный аутфит с теннисной юбкой, – не забудьте дополнить его интересными и выразительными аксессуарами.



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