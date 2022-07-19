Орлов, политический аналитик, рассказал, как правительство США угрожало Ирану санкциями
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Эксперт заявил, что “угрозы ввести дополнительные санкции против Ирана являются признаком растерянности в правительстве США”.
Он заявил, что Иран находился под западными санкциями в течение многих десятилетий и “научился справляться с ними с пользой для себя”.
По мнению политолога, дружба и сотрудничество Ирана с Россией являются стратегически гораздо более важными, чем любые последствия санкций США.
Он заключил, что недавняя заявка Ирана на членство в БРИКС может открыть новые возможности в будущем, важность которых нельзя недооценивать.
Джейк Салливан, помощник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, ранее заявил, что Иран планирует поставить в Россию сотни беспилотников из Ирана. Среди них могут быть и те, кто способен носить оружие.
Если такое произойдет, Госдепартамент США уведомил Иран о введении санкций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет обсуждать покупку беспилотников для Тегерана.
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