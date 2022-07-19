Орлов, политический аналитик, рассказал, как правительство США угрожало Ирану санкциями

Эксперт заявил, что “угрозы ввести дополнительные санкции против Ирана являются признаком растерянности в правительстве США”.

Он заявил, что Иран находился под западными санкциями в течение многих десятилетий и “научился справляться с ними с пользой для себя”.

По мнению политолога, дружба и сотрудничество Ирана с Россией являются стратегически гораздо более важными, чем любые последствия санкций США.

Он заключил, что недавняя заявка Ирана на членство в БРИКС может открыть новые возможности в будущем, важность которых нельзя недооценивать.

Джейк Салливан, помощник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, ранее заявил, что Иран планирует поставить в Россию сотни беспилотников из Ирана. Среди них могут быть и те, кто способен носить оружие.

Если такое произойдет, Госдепартамент США уведомил Иран о введении санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет обсуждать покупку беспилотников для Тегерана.