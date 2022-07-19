 

Захарова сравнила экономическую систему США с обанкротившимся аристократом

19.07.2022, 15:40, Разное
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Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сравнила политическую и экономическую систему Америки с разорившимися аристократами, которые “многократно заложили все свое имущество, но не могут отказаться от богатой жизни”.
По словам дипломата, экономика США может поддерживаться только за счет американских военных баз, когда они есть, и ответственного поведения независимых государств там, где их нет. В течение многих лет США тратили гораздо больше денег, чем производили. Долг в 30 триллионов долларов не подлежит возврату. Это известно всем. Это не означает, что Вашингтон финансово состоятелен, только потому, что он планирует и осуществляет государственные перевороты в разных частях земного шара, как недавно так открыто заявил Джон Болтон, бывший советник президента США по безопасности”. сказал дипломат во вторник через Telegram.

Я хотел бы сравнить, Нед Прайс (пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс – прим. ТАСС), политическую и экономическую систему США с британской. Эти аристократы многократно заложили все свое имущество и задолжали всем. Они не могут потерять свою успешную жизнь. Их единственная надежда – доброта к окружающим и держателям долгов. Вы не аристократы. “Итак, мещане”, – сказала она.

Дипломат прокомментировал заявление Прайса о том, что Китай может обойти антироссийские санкции и поставлять оружие России. Он сказал, что это “дорого обойдется Пекину”. Но у Китая есть возможность позволить себе независимую внешнюю политику. Действительно ли Госдепартамент хочет, чтобы Пекин “заплатил высокую цену”? Она сказала, что проблема Китайской Народной Республики, в отличие от Соединенных Штатов, заключается в ее кредитоспособности и способности позволить себе независимую и ответственную политику.



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