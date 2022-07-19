Песков заявил, что вопрос об участии Путина в саммите G20 будет решаться ближе к мероприятию.

По данным Кремля, президент РФ Владимир Путин имеет право на приглашение принять участие в саммите “G 20” в Индонезии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что формат участия Путина будет решаться по мере приближения встречи.

Мы неоднократно объясняли эту ситуацию. “У нас приглашение действует, РФ участвует во всех форматах G20. По мере приближения даты мы уже определимся, как нам лучше участвовать в каждом формате”, – ответил он на вопрос об участии Путина в саммите.

В очном режиме саммит “Большой двадцатки” должен состояться на Бали между 15 и 16 ноября. Песков ранее заявлял, что Путин может принять участие в саммите или делегировать кому-то. Москва примет оптимальное решение в своих интересах.