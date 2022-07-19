 

Ту-160 провели плановый полет над Баренцевым морем

19.07.2022, 15:30, Новости дня
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Над акваторией Баренцева моря прошел плановый учебный полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160, сообщило Министерство обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Отмечается, что в полете ракетоносцев сопровождали самолеты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составляла свыше семи часов.

До этого о плановом полете Ту-160 над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей сообщалось в январе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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