Ту-160 провели плановый полет над Баренцевым морем

Над акваторией Баренцева моря прошел плановый учебный полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160, сообщило Министерство обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Отмечается, что в полете ракетоносцев сопровождали самолеты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составляла свыше семи часов.

До этого о плановом полете Ту-160 над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей сообщалось в январе.

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