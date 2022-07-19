Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить 105 000 запрещенных материалов

Платформа видеохостинга YouTube удалила более 105 000 запрещенных материалов, которые требовал Роскомнадзор. Евгений Зайцев из отдела контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора заявил, что на YouTube остаются тысячи опасных материалов.

YouTube сознательно разрушает российское информационное поле. YouTube распространяет нелегальный контент, и YouTube цензурирует учетные записи пользователей. Хотя мы не знаем точных принципов, лежащих в основе этого, это работает так, как ожидает сайт. Мы удалили более 105 000 запрещенных материалов в соответствии с нашими рекомендациями. В интернете есть тысячи действительно опасных и неудачных материалов, которые мы не удалили”, – заявил он на круглом столе “Недетская зона”, состоявшемся в Общественной палате РФ.

Зайцев напомнил Google, и особенно YouTube, что они часто привлекаются к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию. За подобные правонарушения Google уже оштрафовали более чем на 7,2 миллиарда рублей. Среди них 68 млн рублей по части 2 или части 4 по статье 13.41 КоАП и оборотный штраф в размере 7,22 млрд рублей для повторных нарушителей. Он заключил, что “буквально вчера был наложен очередной оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда”.