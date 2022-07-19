По мнению Европейской комиссии, поставки газа по “Северному потоку” вряд ли будут возобновлены

Йоханнес Хан, европейский комиссар по бюджету, заявил, что Европейская комиссия начала готовиться к возможности перебоев в поставках газа по газопроводу “Северный поток” после завершения ремонтных работ, которые ожидаются в конце этой недели.

The Wall Street Journal цитирует слова Хана о том, что “Европейская комиссия не ожидает возобновления поставок газа из РФ в Европу по газопроводу “Северный поток” после завершения плановых ремонтных работ на этой неделе”.

Издание цитирует слова еврокомиссара о том, что он исходит из предположения, что газопровод не возобновит работу. Он выступал на конференции в Сингапуре, посвященной ситуации с “Северным потоком”.

Плановое техническое обслуживание будет проводиться на “Северном потоке”, основном маршруте поставок газа “Газпрома” в Европу, с 11 по 21 июля. Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что техническое обслуживание включает в себя проверку механических частей и автоматизацию систем.